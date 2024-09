Conselho de Ética aprova relatório contra Glauber Braga; processo pode resultar em cassação

A- A+

O Conselho de Ética da Câmara dos Deputados aprovou nesta quarta-feira, 11, o andamento do processo contra o deputado federal Glauber Braga (PSOL-RJ), que averigua o episódio em que o parlamentar expulsou um integrante do Movimento Brasil Livre (MBL) da Casa aos chutes.



O caso começou a ser apreciado no final de agosto. Glauber protestou e disse que o relatório foi "comprado" pelo presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), a quem também chamou de "bandido". O placar final da votação terminou com dez votos favoráveis ao relatório contra o parlamentar e dois contra.

Agora, o parlamentar terá dez dias úteis para apresentar uma defesa escrita. Em seguida, abre-se o prazo de 40 dias úteis para instrução probatória, com a solicitação de documentos e oitivas de testemunhas do relator e de Glauber.

O deputado Alexandre Leite (União-SP) disse que vai pedir a suspensão cautelar de Glauber. A suspensão cautelar é um mecanismo criado por Lira e aprovado em junho deste ano, que permite que a Mesa Diretora imponha uma suspensão do mandato de um parlamentar em até seis meses.

A Mesa pode oferecer uma proposta de suspensão ao Conselho de Ética, que pode julgar o caso em até três dias. Se aprovado, o parlamentar pode recorrer da decisão no plenário da Câmara. Manifestantes protestaram com gritos de "Glauber, fica" após o anúncio do resultado.

Kim Kataguiri (União-SP), que é integrante do MBL, participou da sessão e fez ataques a Glauber. "O futuro ex-deputado Glauber Braga, sabemos que é um desequilibrado. Não é de hoje que ele atua xingando e partindo para cima de colegas dentro desta Câmara", afirmou.

"Essa é uma batalha que vai ser dura nos próximos dias e que pode vir a ter o afastamento cautelar, simplesmente porque eu não abaixei a cabeça para que eu pudesse fazer aquilo que eles imaginavam que deveriam. Não vamos dar um passo atrás, vamos continuar com nossa linha política, mostrando que aconteceu, e mostrando que acontece uma perseguição objetiva articulada pelo senhor Arthur Lira", discursou Glauber aos seus apoiadores.



