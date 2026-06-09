Conselho de Ética aprova suspensão de deputado por ofensas a Hugo Motta
Deputado poderá ficar suspenso por dois meses; decisão ainda cabe recurso
O Conselho de Ética da Câmara aprovou nesta terça-feira (9) a suspensão por dois meses do mandato do deputado Marcos Pollon (PL-MS). A punição aconteceu por ofensas de Pollon ao presidente da Casa, Hugo Motta (Republicanos-PB).
O parlamentar ainda pode recorrer da decisão à Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) da Câmara.
As declarações de Pollon contra Motta aconteceram em agosto do ano passado, em meio às cobranças da oposição para que o presidente da Câmara pautasse uma anistia ao ex-presidente Jair Bolsonaro e outros envolvidos nos atos golpistas de 8 de janeiro.
Em um evento em Campo Grande, o deputado chamou Motta de “bosta” e “baixinho”.
Leia também
• Espanha e França se classificam para Copa do Mundo Feminina de 2027, no Brasil
• Move Brasil: veja modelos de carros que podem ser comprados com desconto pelo programa
• Priscila Krause entrega certificado ao HUOC, eleito o 4º melhor hospital público do Brasil
Em maio, o Conselho de Ética já havia aprovado a suspensão do mandato por dois meses para três deputados da oposição que participaram da ocupação da Mesa Diretora da Casa em agosto do ano passado, incluindo outro processo que envolve Pollon
Os afetados foram Marcel Van Hattem (Novo-RS), Zé Trovão (PL-SC) e Pollon. A decisão aconteceu quase nove meses depois do ocorrido.
O episódio da ocupação da Mesa Diretora, onde o presidente da Casa senta para presidir as sessões plenárias, acabou sendo vista na época como um desgaste à sua autoridade no comando da Câmara.