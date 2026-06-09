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decisão Conselho de Ética aprova suspensão de deputado por ofensas a Hugo Motta Deputado poderá ficar suspenso por dois meses; decisão ainda cabe recurso

O Conselho de Ética da Câmara aprovou nesta terça-feira (9) a suspensão por dois meses do mandato do deputado Marcos Pollon (PL-MS). A punição aconteceu por ofensas de Pollon ao presidente da Casa, Hugo Motta (Republicanos-PB).

O parlamentar ainda pode recorrer da decisão à Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) da Câmara.

As declarações de Pollon contra Motta aconteceram em agosto do ano passado, em meio às cobranças da oposição para que o presidente da Câmara pautasse uma anistia ao ex-presidente Jair Bolsonaro e outros envolvidos nos atos golpistas de 8 de janeiro.

Em um evento em Campo Grande, o deputado chamou Motta de “bosta” e “baixinho”.

Em maio, o Conselho de Ética já havia aprovado a suspensão do mandato por dois meses para três deputados da oposição que participaram da ocupação da Mesa Diretora da Casa em agosto do ano passado, incluindo outro processo que envolve Pollon

Os afetados foram Marcel Van Hattem (Novo-RS), Zé Trovão (PL-SC) e Pollon. A decisão aconteceu quase nove meses depois do ocorrido.

O episódio da ocupação da Mesa Diretora, onde o presidente da Casa senta para presidir as sessões plenárias, acabou sendo vista na época como um desgaste à sua autoridade no comando da Câmara.

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