Conselho de Ética arquiva representação contra Zambelli por xingamento a deputado

O Conselho de Ética decidiu, por 15 votos a 4, rejeitar o prosseguimento de uma representação contra a deputada Carla Zambelli (PL-SP). O relator do caso, o deputado João Leão (PP-AL) mudou seu relatório e pediu a inadmissibilidade. Na semana passada, o parlamentar havia recomendado o prosseguimento. Caso não seja concedido recurso ao plenário, o caso será arquivado.

— Em função do que aconteceu, porque nós temos algumas dúvidas e eu acho que não pode condenar ninguém em função de dúvidas, eu vou agora mudar meu voto e passar a votar pela inadmissibilidade - disse Leão.

Zambelli é alvo de uma representação do PSB após ela ter xingado o deputado Duarte Júnior (PSB-MA).

— Se eu tivesse vídeo, que realmente se ouvisse bem, eu não estaria com esse parecer aqui — afirmou o deputado do PP.

Zambelli agradeceu ao relator pela mudança no parecer e disse que a Câmara tem que "acalmar os ânimos".

— Acho que a gente tem que acalmar os ânimos nessa Casa. Esse ano a gente começou, todos nós, com os ânimos exaltados. Admito que comecei com o ânimo exaltado, mas hoje vejo de outra maneira, a gente pode fazer embate de ideias sem atacar pessoas — disse a deputada.

Em revés para deputada, na semana passada ela teve seu gabinete na Câmara como objeto de mandado de busca e apreensão da Polícia Federal. A parlamentar é investigada por suspeita de tentar burlar o sistema eletrônico de votação.

O episódio em que ela xingou o deputado do PSB aconteceu em abril, quando o ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, participava de uma audiência na Comissão de Segurança Pública da Câmara. Com a sessão tumultuada, Duarte pedia para garantir a ordem, quando a parlamentar, que estava sentada logo à frente, se virou e soltou um: "tomar no...".

Na mesma sessão, o colegiado adiou a análise do parecer do deputado Ricardo Maia (MDB-BA), que decidiu arquivar uma representação contra o deputado Márcio Jerry (PCdoB), acusado de ter assediado a deputada Júlia Zanatta (PL-SC). O adiamento aconteceu porque o deputado do PCdoB está internado por conta da necessidade de uma cirurgia de apendicite.

