Conselho de Ética da Câmara analisa se abre processo que pede cassação de Janones

O Conselho de Ética da Câmara analisa, nesta quarta-feira, uma representação do PL, de Jair Bolsonaro, contra o deputado André Janones (Avante-MG) por suposta prática de rachadinha em seu gabinete. Caso instaurado o processo, o colegiado sorteará uma lista tríplice para escolher o relator do caso. O PL pede a cassação do parlamentar por "quebra de decoro parlamentar e condutas ilegais e incompatíveis com o cargo". O Supremo Tribunal Federal (STF) abriu inquérito para investigar o caso.

Em áudios divulgados pelo portal Metrópoles, Janones diz que os servidores deveriam usar uma fatia dos salários recebidos da Câmara para pagar dívidas de campanha. Ele nega irregularidades e, pelas redes sociais, afirmou que o pedido revelado no áudio foi feito ainda antes de se eleger, em 2018, para pessoas que ainda não trabalhavam em sua equipe. Ele negou ainda que tenha colocado a sugestão em prática, já que a ideia foi "vetada" por sua advogada.

As denúncias contra Janones partiram de ex-funcionários de seu gabinete. Eles relatam que eram obrigados a contribuir com um percentual, cujos saques seriam operados pela atual prefeita de Ituiutaba, em Minas Gerais, Leandra Guedes. Ao Globo, dois ex-assessores disseram que a prática envolvia até mesmo os valores recebidos como 13º e chegava a 60% dos vencimentos.

Além de acusá-lo de rachadinha, o PL usa como base do pedido de cassação as informações que constam no livro de Janones, que revelam que ele difundiu fake news durante a campanha eleitoral de 2022. O deputado participou da campanha que elegeu o presidente Luiz Inácio Lula da Silva no ano passado, colaborando com a equipe de comunicação do petista. Na ocasião, organizou lives com o então candidato para falar sobre Bolsa Família.



Bolsonaro já acionou o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) para pedir a cassação do mandato de Janones e a inelegibilidade dele por supostamente difundir fake news durante a campanha presidencial.

Outros casos

Também nesta quarta, o Conselho de Ética pode votar pareceres de outros quatro casos: um deles é o parecer do deputado Paulo Magalhães (PSD-BA) à representação do PL contra a deputada Célia Xakriabá (PSOL-MG). O partido de Bolsonaro pede que ela seja punida por ter ofendido deputados que votaram a favor do projeto do marco temporal das terras indígenas, em maio. Outro parecer que pode ser apresentado também foi motivado por desavenças após a votação do marco temporal: o PL representou contra a deputada Sâmia Bomfim (PSOL-SP).

O bolsonarista André Fernandes (PL-CE) é alvo de um parecer por supostas falas discriminatórias durante a votação da Reforma Tributária. Os governistas, por sua vez, pedem a instauração de um processo contra o deputado Ricardo Salles (PL-SP) por suposta apologia à Ditadura Militar durante sessão da CPI do MST.

