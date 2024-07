A- A+

EXPULSÃO Conselho de Ética do PSDB quer expulsar tucano contrário à candidatura de Datena Duas representações contra Fernando Alfredo estarão em debate na reunião marcada para as 17h

O Conselho de Ética do PSDB vai promover uma reunião nesta segunda-feira, 29, para discutir o destino do ex-presidente do partido em São Paulo Fernando Alfredo.

O tucano é contrário à candidatura do apresentador de TV José Luiz Datena à Prefeitura da cidade, e estava presente em um protesto no último sábado, 27, durante a convenção da legenda. Até a publicação deste texto, o Estadão buscou contato com o ex-dirigente partidário, mas sem sucesso.

Duas representações contra Fernando Alfredo estarão em debate na reunião marcada para as 17h. A informação foi publicada pela CNN Brasil e confirmada pelo Estadão.



Um dos documentos é relacionado a um comentário considerado homofóbico do ex-dirigente em um grupo de mensagens. Na conversa, ele afirmou que uma máscara rosa seria uma homenagem ao governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite (PSDB).

O partido, segundo seu estatuto, defende o respeito ao pluralismo e às diferentes orientações sexuais e identidades de gênero.

A segunda representação diz que Alfredo teria se recusado a entregar as chaves do diretório municipal quando deixou o comando do partido. Além disso, se negou a entregar dados e documentos como balanços patrimoniais, fluxos de caixa e senhas de redes sociais, o que dificultou a transição de poder.

"A atitude infantil do representado está acarretando enormes prejuízos ao PSDB, dentre os quais a impossibilidade de se comunicar de forma plena com a rede de filiados. Isso porque, até hoje, Fernando não repassou os logins e senhas das redes sociais", diz trecho de uma das representações.

Na convenção de sábado, Alfredo foi impedido de entrar pelos seguranças, assim como os militantes do partido que são contrários à candidatura de Datena. O tucano afirmou que vai judicializar o caso e tentar barrar a candidatura.

