Conselho de Ética instaura processos contra seis deputadas; bancada feminina reclama de machismo

O Conselho de Ética da Câmara instaurou seis processos contra deputadas nesta quarta-feira. Os alvos são Célia Xakriabá (PSOL-MG), Sâmia Bomfim (PSOL-SP), Talíria Petrone (PSOL-RJ), Erika Kokay (PT-DF), Fernanda Melchionna (Psol-RS) e Juliana Cardoso (PT-SP).

Todas as representações foram apresentadas pelo PL, partido do ex-presidente Jair Bolsonaro, que diz que as deputadas quebraram o decoro parlamentar durante votação do projeto do marco temporal de terras indígenas, no fim de maio.

A bancada feminina afirma que a ação para instauração dos processos foi orquestrada e acusa a Comissão de Ética e machismo. A sessão foi marcada por bate-boca, ironias e troca de acusações.

O projeto do marco temporal foi aprovado no plenário da Câmara e seguiu para o Senado. Segundo o PL, as deputadas citada gritaram ao microfone: "Assassinos do povo indígena!". Apesar de os microfones terem sido cortados, o PL afirma que as deputadas continuaram ofendendo os parlamentares que fazem oposição ao governo, principalmente o deputado Zé Trovão (PL-SC), autor do requerimento de urgência para a votação do projeto. O PL acrescenta que as deputadas usaram as redes sociais para "manchar a honra de diversos deputados".

Talíria Petrone foi uma das se manifestar e argumentar que o processo para a instauração dos processos estava "contaminado por machismo".

— Coincidentemente, os focos são corpos femininos, uma bancada específica. É um ataque conjunto, com a anuência desta comissão — afirmou.

Juliana Cardoso (PT-SP) se disse alvo constante de ataques.

— Deputadas são chamadas de abortistas e vagabundas diariamente nesta Casa e não vejo ninguém revoltado. Quem nos chama desta forma com os microfones desligados? Esses mesmos deputados, que agora estão doídos e indignados por terem sido chamados de assassinos. Curioso, não? Precisamos conversar com a mesa diretora sobre os procedimentos desta Comissão de Ética. Ela precisa servir como método de proteção de parlamentares, e não como forma de caçar alguém pelo eu gênero — disse.

Presiente da Comissão de Ética, Leur Lomanto Júnior (União-BA), afirmou que todos os critérios técnicos foram contemplados para a instauração de processos e garantiu isonomia.

— Os tratamentos são igualitários e seguirão sendo, enquanto eu for presidente.

Pouco depois, Lomanto Júnior cortou o microfone em que falava Sâmia Bomfim (PL-SP) e foi acusado de machismo.

A Coordenação da Bancada Feminina da Câmara disse que as representações configuram violência política.

"É importante frisar também que existe uma sutileza na violência política de gênero e que tais representações são uma tentativa de silenciar as parlamentares, de impedir o exercício dos seus mandatos e de obstaculizar seus direitos políticos", afirma a bancada em nota.

Júlia Zanatta (PL-SC) discordou e afirmou que a instauração dos processos não configurava violência de gênero.

— Quando fui vítima de assédio nesta casa, nenhuma dessas deputadas se manifestou contra o homem que me encoxou. Hoje, estão revoltadas e falando em violência de gênero. Isto é uma defesa das colegas de partido, mas não sobre uma questão de gênero. Ou será que a defesa das mulheres só vale para um campo político? — questionou.

Lira como alvo

Presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL) também não foi poupado e acusado de "seletividade" ao pautar ações. Lira remeteu ao Conselho, na última semana, a ação do PL protocolada na véspera, contra seis deputadas. Entretanto, as ações contra quatro deputados do PL acusados de estimular de vandalismo de 8 de janeiro estão paradas há mais de quatro meses.

— Outros processos não foram apresentados nesta comissão. Eu quero entender o porquê. Esta comissão está abrindo precedentes graves. Isto vai virar um palco de manobras e guerras? — questionou Ana Paula Lima (PT-SC).

