ELEIÇÕES Conselhos tutelares: de Otoni de Paula a Capitã Cloroquina, bolsonaristas emplacam seus candidatos Políticos da base de apoio do ex-presidente fizeram campanha para nomes conservadores que se saíram vitoriosos nas eleições deste domingo (1º)

As eleições para os conselhos tutelares espalhados ao redor do país neste domingo movimentaram nomes da base de apoio de Jair Bolsonaro (PL), que apostaram na politização da disputa nos dias anteriores ao pleito. A ofensiva surtiu efeito, e candidatos chancelados por políticos bolsonaristas se saíram vencedores em diferentes pontos do Brasil.

Este é o caso, por exemplo, de São Gonçalo, na Região Metropolitana do Rio, onde 19 dos 20 conselheiros que conquistaram suas vagas são ligados à direita ou à gestão de Nelson Ruas (PL), como noticiou a imprensa local.



Conhecido como Capitão Nelson e correligionário de Bolsonaro, o prefeito da cidade chegou a realizar atos políticos junto do então presidente durante o pleito municipal de 2020, quando obteve uma vitória apertada no segundo turno.

A primeira colocada na corrida gonçalense por uma vaga no conselho tutelar foi Daniela Ribeiro, que obteve mais de 3,5 mil votos. Ela era apoiada pelo ex-vereador e subsecretário municipal de Fiscalização, Alcemir de Oliveira Maciel.





Também em São Gonçalo, a candidata do deputado federal Otoni de Paula (MDB-RJ), ferrenho defensor de Bolsonaro, elegeu-se como conselheira. Ela usou nas urnas o nome "Paloma do Otoni". Nas redes sociais, o padrinho comemorou o triunfo: "Menos uma vaga para os LGBTQIA+".

Em Fortaleza, no Ceará, dois candidatos ligados a Mayra Pinheiro, médica que ficou conhecida durante a gestão de Bolsonaro como "Capitã cloroquina", foram eleitos: Edilene Pessoa e Mirton Marques. Da Assembleia de Deus Montese, Edilene contou com o apoio pessoal de seu marido, o pastor Osires Pessoas Jr.

Após o anúncio da vitória, o líder religioso gravou um agradecimento especial à comunidade:

– Paz do senhor a todos os irmãos, eu gostaria de agradecer a Deus por esse momento especial a todos aqueles que durante o dia de hoje se dispuseram a votar em prol de Edilene – diz o pastor, enquanto fogos de artifício queimam ao fundo.

Ligado a vereadores de direita da Câmara de Recife, em Pernambuco, o conselheiro Luciano Ferreira se reelegeu com o maior número de votos de sua região, mais de 2,1 mil eleitores. Evangélico, ele se autointitula "ex-petista".

