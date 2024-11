Consórcio Nordeste prega união nacional para discussão da PEC da Segurança Pública

A- A+

O Consórcio Nordeste elogiou a iniciativa do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) em reunir os governadores nesta quinta-feira, 31, para tratar sobre segurança pública e pediu urgência e pregou união nacional para aprovar a PEC da Segurança Pública.



A nota é assinada pela governadora do Rio Grande do Norte e presidente do consórcio, Fátima Bezerra (PT), e todos os outros governadores da região.

O documento aponta que integrar o Sistema Único de Segurança Pública (SUSP) é "essencial" para uma resposta eficaz das forças de segurança. "Integrar o SUSP à Constituição e promover uma atuação conjunta entre forças de segurança estaduais, regionais e federais são passos essenciais para uma resposta eficaz".

"Junto a isso, é urgente a melhoria do financiamento das políticas de segurança pública, reforçando o investimento em tecnologias, equipamentos e qualificação e o compartilhamento de estratégias de inteligência policial", diz a nota.

O consórcio pede união nacional "em prol dos interesses da sociedade". "Esperamos que essa reunião seja um marco para fortalecer a sinergia, o respeito à autonomia dos estados e a cooperação entre os entes federados, rumo a uma segurança pública robusta e eficiente para todos".



