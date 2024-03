A- A+

Honraria Cônsul da Finlândia no Recife recebe medalha em homenagem na Câmara Municipal do Recife Gilberto Flávio de Azevedo hoje preside a Comissão de Direito Aduaneiro e Comércio Exterior da Ordem dos Advogados do Brasil em Pernambuco

Cônsul honorário da Finlândia no Recife, o advogado Gilberto Flávio de Azevedo Lima é homenageado na noite desta quinta-feira (7), na Câmara Municipal do Recife, situada no bairro da Boa Vista, na área central do Recife. Na solenidade, ele recebeu a Medalha de Mérito José Mariano, por um requerimento assinado pela vereadora Aline Mariano (Progressistas).

Além de Pernambuco, o homenageado também representa a Finlândia nos estados da Paraíba, Alagoas e do Rio Grande do Norte. Ele é advogado formado no curso de Direito da Universidade Federal de Pernambuco (UFPE), atual presidente da Comissão de Direito Aduaneiro e Comércio Exterior (COMEX) da Ordem dos Advogados do Brasil em Pernambuco (OAB-PE), integrante da Academia Brasileira de Direito Tributário (ABDT) e um dos fundadores da Associação dos Advogados de Empresas de Pernambuco (AAEPE).

Além de Direito, ele ainda cursou Economia na capital pernambucana e realizou um curso de extensão em Ciência Política na Universidade Nacional de Brasília (UNB).

“O currículo dele fala e faz, por si só. A proposta foi feita por mim, mas aprovada por unanimidade por este Poder. Lhe rendemos essa justa honraria, para ser colocada na sua galeria de medalhas e troféus. O Recife não poderia ficar de fora do seu acervo, que conta com sua história de estudos, luta e tantos sonhos realizados como jurista de destaque”, afirma a vereadora.

Após o recebimento da medalha, o homenageado subiu à tribuna, onde fez um discurso baseado em parte da história de José Mariano, que hoje dá nome ao espaço onde aconteceu a sessão.

Homenageado em discurso na tribuna da Câmara Municipal do Recife nesta noite | Foto: Ricardo Fernandes/Folha de Pernambuco

“É mais que receber uma homenagem, é reacender um compromisso com uma causa. José Mariano foi um líder abolicionista, jornalista, advogado e dedicou toda a sua vida para uma causa que continua aberta e atual, que é a causa das desigualdades sociais. A homenagem é validar José Mariano e lutar para que as causas tenham mais engajamento e contribuição de toda a sociedade”, diz, bastante emocionado.

Presidente da Ordem dos Advogados do Brasil em Pernambuco (OAB-PE), Fernando Ribeiro Lins vê o momento como uma retribuição ao colega homenageado.

“É muito representativo. É um reconhecimento pessoal, mas também profissional, pela contribuição que ele dá para Pernambuco e ao Recife. É a valorização de um colega, que também dá contribuição à nossa instituição”, enfatiza.

Estiveram presentes na sessão, representantes de países como México, Chipre, Malta, Argentina, Paraguai, Áustria, Senegal e Romênia, além de representantes da Marinha do Brasil. O encerramento do momento se deu com uma apresentação cultural do grupo de coral da Assembleia Legislativa de Pernambuco (Alepe).

Finlândia no Recife

O Consulado Honorário da Finlândia no Recife fica localizado na avenida Montevidéu, no Empresarial Desembargador Pedro Martiniano Lins, na Boa Vista, área central do Recife.

Aline Mariano

Vereadora que assinou requerimento da sessão sonele realizada na Câmara Municipal do Recife nesta noite | Foto: Ricardo Fernandes/Folha de Pernambuco

A política que pediu a homenagem desta noite foi autora de quatro Projetos de Lei Ordinária neste ano.

O primeiro foi no dia 9 de janeiro, quando declarou Patrimônio Cultural Imaterial do Recife o Bloco Carnavalesco Madeira do Rosarinho; o segundo, no dia 1º de fevereiro foi a criação do Selo Lilás, em forma de reconhecimento às empresas atuantes no combate à violência contra mulheres; o terceiro, no dia 5 de fevereiro veio com a declaração de Patrimônio Cultural Imaterial do Recife à Festa de Santo Expedito, realizada no Ibura; a quarta e última, em 4 de março, foi a instituição do selo Escolas Mais Seguras, sendo voltado para instituições de ensino que contam com medidas de segurança emergenciais adequadas em suas instalações.

Veja também

Blog da Folha Zé Queiroz oficializa sua pré-candidatura à Prefeitura de Caruaru e recebe apoio de João Campos