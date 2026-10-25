Eleições 2026
Cônsul geral do Brasil em NY diz que não houve instrução para ampliar período de votação
Na cidade, votam os brasileiros que moram nos Estados de Nova York, Nova Jersey, Pensilvânia, Rhode Island e também nas Ilhas Bermudas - Foto: Divulgação
A votação na cidade de Nova York será encerrada às 17h (horário local, uma hora a menos que Brasília). O cônsul geral do Brasil em Nova York, Adalnio Senna Ganem, afirmou que não recebeu instrução, até o momento, para fazer qualquer alteração
A votação no exterior ocorre no horário padrão no Brasil, das 8h às 17h, respeitando o fuso da região.
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Na cidade, votam os brasileiros que moram nos Estados de Nova York, Nova Jersey, Pensilvânia, Rhode Island e também nas Ilhas Bermudas.