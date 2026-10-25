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Eleições 2026 Cônsul geral do Brasil em NY diz que não houve instrução para ampliar período de votação

A votação na cidade de Nova York será encerrada às 17h (horário local, uma hora a menos que Brasília). O cônsul geral do Brasil em Nova York, Adalnio Senna Ganem, afirmou que não recebeu instrução, até o momento, para fazer qualquer alteração



A votação no exterior ocorre no horário padrão no Brasil, das 8h às 17h, respeitando o fuso da região.

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