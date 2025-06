A- A+

Política Conta Instagram atribuída a Cid foi registrada com e-mail em nome do delator, diz Meta ao STF De acordo com a Meta, o perfil foi registrado com um e-mail em nome do tenente-coronel em 19 de janeiro de 2024

A Meta, administradora das redes sociais Facebook e Instagram, informou ao Supremo Tribunal Federal (STF) que o perfil do Instagram @gabrielar702 foi registrado com um endereço de e-mail em nome do tenente-coronel Mauro Cid.

A informação consta em uma resposta da empresa a um pedido de informações do ministro Alexandre de Moraes. O ofício foi entregue à Corte no último dia 18. O sigilo das informações da Meta foi retirado por Moraes nesta segunda-feira, 23.

Segundo reportagem da revista Veja, Cid utilizou essa conta para violar o sigilo de seu acordo de colaboração com a Justiça, informando terceiros sobre o teor das investigações sobre uma tentativa de golpe de Estado após as eleições de 2022.

De acordo com a Meta, o perfil foi registrado com um e-mail em nome do tenente-coronel em 19 de janeiro de 2024.

A defesa do tenente-coronel nega que o militar tenha descumprido o acordo de delação e afirma que as mensagens expostas pela revista são uma "falsidade grotesca".

Em 9 de junho, durante seu interrogatório, Cid foi questionado pela defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) se conhecia o perfil de nome @gabrielar702. "Esse perfil, eu não sei se é da minha esposa", respondeu o tenente-coronel, negando conhecê-lo. O nome da conta coincide com o da mulher do militar.

A violação aos termos da delação ensejou um pedido da defesa do ex-presidente para anular o acordo de colaboração com a Justiça do tenente-coronel. O pedido foi negado por Moraes no último dia 17.



Veja também