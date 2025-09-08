A- A+

Estados Unidos 'Continuaremos a tomar as medidas cabíveis', diz subsecretário de Trump sobre Alexandre de Moraes Publicação de Darren Beattie menciona a data da Independência do Brasil, que viu manifestações da direita bolsonarista e da esquerda nas ruas

O subsecretário de Donald Trump, Darren Beattie fez nesta segunda-feira uma publicação na qual afirma que o governo americano continuará a tomar "medidas cabíveis" contra o ministro do Supremo Tribunal Federal Alexandre de Moraes e "indivíduos cujos abusos de autoridade minaram" liberdades fundamentais.

Beattie menciona na publicação o 7 de setembro, data que celebra a independência do Brasil. Neste domingo, a direita bolsonarista e a esquerda foram às ruas em meio ao julgamento de Jair Bolsonaro no STF e ao tarifaço imposto pelos Estados Unidos.

Veja abaixo:

"Ontem marcou o 203º Dia da Independência do Brasil. Foi um lembrete do nosso compromisso de apoiar o povo brasileiro que busca preservar os valores da liberdade e da justiça", escreveu Beattie no X, antigo Twitter, antes de acrescentar: "Para o ministro Alexandre de Moraes e os indivíduos cujos abusos de autoridade têm minado essas liberdades fundamentais — continuaremos a tomar as medidas cabíveis".

Veja também