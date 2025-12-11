A- A+

BANCO MASTE Contrato da mulher de Moraes com Master previa atuação no BC, Receita e Congresso, diz jornal Documento previa pagamento de R$ 3,6 milhões por mês ao longo de três anos a escritório de Viviane Barci de Moraes

O contrato do Banco Master com a mulher do ministro Alexandre de Moraes, Viviane Barci de Moraes, previa que o escritório da família trabalhasse na defesa dos interesses da instituição e de Daniel Vorcaro no Banco Central, na Receita Federal e no Congresso Nacional. A informação foi publicada pela jornalista Malu Gaspar, de O Globo.

De acordo com o contrato, assinado em janeiro do ano passado, o escritório de Viviane receberia R$ 3,6 milhões por mês ao longo de três anos. Caso tivesse sido cumprido integralmente, o escritório Barci de Moraes Associados receberia R$ 129 milhões até o início de 2027.

Os pagamentos foram interrompidos com a liquidação do Banco Master. No escritório também trabalham os dois filhos do ministro.

O jornal consultou o Banco Central, a Receita Federal, a Procuradoria Geral da Fazenda Nacional (PGFN) e o Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) sobre eventuais pedidos, consultas ou petições do escritório em nome do Master. Eles não responderam.

Segundo dados indexados pelo site Escavador, Viviane Barci de Moraes atua principalmente em processos de recuperações judiciais e falências, em São Paulo e Minas Gerais.

Advogada formada pela Faculdade de Direito da Universidade Paulista (Unip) e com graduação em Propaganda e Marketing pela Faculdade de Publicidade da Universidade Paulista (Unip), Viviane Barci de Moraes é sócia do escritório Barci de Moraes Sociedade de Advogados, em São Paulo.



