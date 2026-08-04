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Operação Sem Desconto Controle da agenda e empréstimo na mira da PF: saiba quem é Marcola, ex-chefe de gabinete de Lula Assessor passou a última década ao lado do chefe do Executivo, a quem transmitia mensagens e demais recados

Quem precisou falar com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva nos últimos anos tinha um único caminho: Marco Aurélio Santana Ribeiro, o Marcola. Sem celular, Lula recebia do assessor, seu chefe de gabinete do início do governo até duas semanas atrás, recados, mensagens e demais avisos.

Essa proximidade agora constrange o Palácio do Planalto diante da revelação de que Marcola recebeu um empréstimo da empresária Roberta Luchsinger, que foi alvo da Polícia Federal sob suspeita de participação no esquema de fraudes do INSS. Roberta atuou em parceria com o empresário Antonio Carlos Camilo Antunes, o Careca do INSS, e é amiga de Fábio Luis Lula da Silva, o Lulinha, filho do presidente da República.

Aos 40 anos, Marcola é um dos auxiliares mais jovens de Lula e manteve forte relação com o petista na última década, com acesso ao presidente em momentos privados e atento inclusive aos hábitos do petista. Cuida da agenda do presidente desde a época do Instituto Lula, onde ingressou em 2015. Foi um dos coordenadores executivos da caravana de Lula pelo Brasil em 2017 e mudou-se para Curitiba quando o presidente esteve preso na Superintendência da Polícia Federal, entre 2018 e 2019.

Na época, fazia visitas frequentes e trocava cartas diárias com o presidente, momentos em que transmitia recados e fazia chegar a Lula correspondência de aliados e familiares. Durante a pandemia, quando Lula morava com Janja em São Bernardo do Campo, mudou-se para a cidade paulista, e ajudou Lula a agir politicamente por videoconferências.

Sociólogo formado na Universidade Federal de São Carlos (UFSCAR), é filiado ao PT desde os 23 anos. Trabalhou na prefeitura de São Carlos e foi assessor dos deputados estaduais Simão Pedro e Edinho Silva, atual presidente do PT. De perfil discreto, Marcola é avesso a holofotes, não costuma aparecer em eventos presidenciais e é descrito como um dos homens mais leais do entorno presidencial.

No dia 21 de julho, Marcola deixou a chefia de gabinete para integrar a equipe de coordenação de campanha, onde vai cuidar da agenda de Lula, junto com Gilberto Carvalho. Ao chefiar a antessala do gabinete presidencial no terceiro mandato do petista, Marcola manteve acesso direto a Lula durante todo o governo. Além de coordenar a agenda de Lula, controlava acesso ao gabinete, acompanhava conversas privadas de Lula e levava informações ao presidente. Era também o principal homem de recados de Lula junto a ministros e aliados.

Roberta Luchsinger, a responsável pelo empréstimo, é apontada como lobista e amiga de Fábio Luís Lula da Silva, o Lulinha, também alvo de apurações da PF. O site Poder360 informou que Marcola recebeu pagamentos de Roberta em um valor que não foi especificado. Em nota publicada pela coluna de Lauro Jardim, do GLOBO, Marcola confirmou ter recebido um empréstimo e alegou que a operação não teve relação com suas funções no governo.

"Recebi com surpresa a matéria que trata um empréstimo pessoal contraído e já quitado como algo ilegal. Nunca tive nenhuma relação que caracterize qualquer ilegalidade no exercício de minha função", diz a nota.

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