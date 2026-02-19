Controvérsia e rebaixamento marcam desfile de Carnaval

A- A+

O desfile da escola de samba Acadêmicos de Niterói, no Carnaval do Rio de Janeiro, que teve como enredo “Do alto do Mulungu surge a esperança: Lula, o operário do Brasil”, gerou controvérsias entre opositores e apoiadores do presidente Lula (PT). A homenagem, realizada no último domingo (15), dividiu opiniões: aliados celebraram o desfile, enquanto opositores criticaram o conteúdo, acusando a escola de promover campanha política antecipada.



Entre as manifestações da oposição, destacam-se anúncios de medidas judiciais: o Partido Novo comunicou que acionará a Justiça Eleitoral para requerer a inelegibilidade do presidente, enquanto o deputado Nikolas Ferreira (PL-MG) afirmou que protocolará representação no Ministério Público, solicitando a abertura de ação por improbidade administrativa contra Lula e a escola de samba envolvida.

Análise

Segundo a cientista política Priscila Lapa, o desfile foi “um tiro no pé” e acendeu diversas polêmicas em torno do nome do presidente.

“Para os que já são apoiadores do presidente, não fez muita diferença, apenas manteve a agenda emocional de conexão com o lulismo aflorada, mas, para quem não é apoiador, foi um prato cheio para toda sorte de polêmicas, que vão desde as questões da legislação eleitoral, às questões morais, que em nada ajudam no processo de conversão de votos”, disse.

Adversários

O enredo também apresentou críticas em tom satírico a adversários políticos, como o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), que foi retratado como um palhaço encarcerado. Em nota, o Partido Liberal (PL) defendeu, na última segunda (16), a punição de Lula “por ilícitos eleitorais”. Segundo a sigla, a apresentação foi além de contar a história do presidente e usou elementos de “evidente conotação político-eleitoral”.



Nas redes sociais, a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro (PL-DF) criticou a forma que Bolsonaro foi retratado. Já o senador e pré-candidato à Presidência, Flávio Bolsonaro (PL-RJ), disse que o presidente usa dinheiro público “para fazer campanha antecipada para ele mesmo”.



No desfile, houve a representação de famílias tradicionais dentro de latas de conserva, fato que também gerou críticas da oposição. A Frente Parlamentar Católica e a Frente Parlamentar Evangélica no Congresso também se manifestaram afirmando que o conteúdo exibido desrespeitou a fé cristã e que acionarão o Judiciário.



De acordo com Priscila Lapa, qualquer erro cometido na mensagem passada, há um risco de enviesamento e de prejuízo à imagem de quem está sendo homenageado.



“Acredito que o homenageado fica sempre em uma posição favorável de estar no centro de uma festividade que é extremamente popular. A questão é quando tenta misturar política nesses contextos. A sátira política também faz parte do Carnaval, da cultura, mas estamos em uma conjuntura sensível, em razão da proximidade das eleições”, explicou.

Aliados

O presidente nacional do PT, Edinho Silva, classificou como “ridícula” a tentativa de transformar a homenagem ao presidente em desgaste político. Já o líder do governo na Câmara dos Deputados, José Guimarães (PT-CE), disse que a homenagem “foi conduzida com arte, memória e resistência”.



O senador Humberto Costa (PT) também elogiou o desfile. “A história de Lula se confunde com a trajetória de tantos homens e mulheres nordestinos que precisaram deixar sua terra para vencer desafios e realizar sonhos.”

Rebaixamento

Em meio à polêmica, a Acadêmicos de Niterói ficou em último lugar e foi rebaixada do Grupo Especial do Carnaval do Rio de Janeiro na apuração de quarta (18). A escola fazia sua estreia na elite das agremiações neste ano. Ao longo da apuração, ela recebeu apenas duas notas 10.

