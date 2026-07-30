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Homenagem

Convenção nacional do PSB é dedicada à homenagem do ex-deputado estadual Waldemar Borges

Um vídeo com a história do político socialista, falecido este mês, foi reproduzido no evento, em Brasília

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Waldemar Borges faleceu no início de julho, em decorrência de um câncerWaldemar Borges faleceu no início de julho, em decorrência de um câncer - Foto: Jarbas Araújo/Alepe

A trajetória política do ex-deputado estadual socialista Waldemar Borges, falecido no início de julho, foi homenageada na convenção nacional do Partido Socialista Brasileiro (PSB), realizada em Brasília, na noite desta quarta-feira (29). 

Um vídeo contando a história do político foi reproduzido duas vezes durante o evento. Borges foi vereador do Recife e deputado estadual por Pernambuco, além de ter passagens pelo comando de secretarias do governo estadual durante os governos de Miguel Arraes e Eduardo Campos, de quem foi considerado braço-direito. 

Além disso, um painel com a imagem do ex-parlamentar foi colocada na entrada do evento, com os dizeres "História que orgulha o PSB". 

A família de Waldemar Borges estava presente na cerimônia e foi representada pela ministra de Ciência, Tecnologia e Inovação, Luciana Santos (PCdoB), viúva do ex-deputado. Ela destacou a vida pública de Borges como coerente, firme nos princípios e gentil e enfatizou a parceria construída por ele no PSB. 

"Foi nesse partido que Waldemar construiu grande parte da sua caminhada política, ao lado de tantas lideranças que ajudaram a transformar o Brasil com o Miguel Arraes, Eduardo Campos e Carlos Siqueira, com quem a gente dividiu também tantas tantos desafios tantos debates", lembrou a ministra. 

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