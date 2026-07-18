Conversa entre Lula e Alcolumbre estaria próxima de ocorrer, aponta Teresa Leitão

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Primeira mulher a assumir a liderança do governo no Senado, a pernambucana Teresa Leitão (PT) completará um mês na nova missão no próximo dia 25. Entre as tarefas que tem desempenhado, uma delas é ajudar a consertar a tensa relação entre o presidente Lula (PT) e o presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União Brasil). Em entrevista ao podcast "Direto de Brasília", Teresa garantiu que o desencontro não tem travado a relação institucional e que o governo tem tido boas conquistas no Parlamento. “Se é preciso haver uma conversa entre os dois, ela haverá”, afirmou a petista.

Senadora, tem como consertar a relação do governo e com o presidente do Senado, Davi Alcolumbre?

Tenho trabalhado nisto desde que assumi a liderança. Não considero uma relação de atrito. Não houve ruptura, houve um mal-estar profundo, porque o presidente Lula mandou um nome (Jorge Messias) e não foi aprovado na sabatina. Para mim, isso é página virada. A gente tem que tocar a bola para a frente. O presidente Alcolumbre está sendo muito visado por conta da Proposta de Emenda à Constituição (PEC) da Escala 6x1, e nós temos conseguido aprovar, pautar e tirar da pauta coisas muito importantes, remeter para um debate posterior coisas que precisam de maior aprofundamento. Posso até me gabar de não ter recebido ainda um ‘não’ do presidente Alcolumbre nas coisas que levo como porta-voz do governo no Senado. O presidente do Senado tem recebido ministros, a relação permaneceu. Se há qualquer atrito na relação com o presidente Lula, que não acredito que isso tenha perdurado até hoje, pode ser resolvido. Mas, institucionalmente, não está havendo problema. Se é preciso haver uma conversa do presidente Lula com o presidente Alcolumbre, ela haverá. Se é isso que está faltando, não é isso que está dificultando o andamento das pautas do Congresso. Repito, o grande problema é a escala 6x1.

Há, então, uma expectativa de uma reunião, uma conversa entre ambos?

Isso vai ser resolvido. Tenho batido na tecla. Um é chefe do Poder Executivo e o outro do Legislativo, do Congresso Nacional. Cada um com suas responsabilidades. O diálogo institucional não deixou de acontecer. Eu, como líder do governo, tenho linha direta com o presidente Alcolumbre, os ministros também. Há necessidade dessa conversa, até para aparar as arestas de um passado recente. Isso compete aos dois. Virou uma questão de suspense nacional (risos). Eu aposto que isso pode acontecer, mas se não acontecer, não significa que as coisas não vão andar.

A senhora assumiu a liderança no lugar do senador Jaques Wagner (PT-BA), que acabou entrando na polêmica do Banco Master. Acha que o episódio contaminou o governo Lula? E o senador demorou a entregar o cargo?

Não atrapalhou. Não competia a ninguém a não ser aos dois (Lula e Wagner). Ele não podia entregar o cargo à distância. Lembre-se que o presidente Lula estava viajando nesse período. Então não foi fácil para ambos, mas a oposição hoje nem bate mais nisso e nem pode bater. Primeiro porque Jaques era muito respeitado internamente. Foi bom ele sair porque, como ele disse, vai cuidar do que é essencial na vida dele agora, que é ganhar a eleição e se defender. Ficar na liderança não era bom nesse momento. Acho que o tempo vai mostrar.

O Senado votou esta semana a chamada ‘pauta bomba’ da PEC dos agentes comunitários de saúde, com impacto bilionário nas contas públicas. O governo saiu derrotado nessa matéria?

Não considero propriamente uma derrota. Foi um processo que veio da Câmara dos Deputados, com aprovação por unanimidade, e foi para a Comissão de Constituição e Justiça, com aprovação por unanimidade. O governo tentou negociar algumas emendas com o relator, mas não foi possível. Os impactos são muito grandes, vamos esperar a promulgação ocorrer para ver o que fazer. Muitas coisas eu previ, porque serão questionadas, não por mim e talvez nem pelo próprio governo. Tem coisas que já estão pacificadas. Mas a organização e a luta deles são muito grandes, um ponto positivo de todo esse processo. E uma categoria que é muito recente, foi criada no governo do presidente Lula, reforçada por Dilma Rousseff (PT), uma emenda do ex-deputado Maurício Rands que reconheceu os profissionais, depois vieram jornada e piso. A luta e articulação deles foram louváveis.

A senhora votou a favor?

A orientação do governo era liberar. Eu liberei, a bancada toda votou ‘sim’, eu não podia votar ‘não’ de forma nenhuma. Até por posição pessoal. Mas sou responsável para anunciar a posição do governo, que às vezes nem é a posição do presidente Lula, do ponto de vista de entendimento e de relações. Mas é uma posição que vai ensejar ao governo uma mão de obra muito grande. Primeiro porque o governo vai ser questionado pelos municípios, que são os pagadores.

Toda votação de benefício a categorias é uma pauta bomba?

Não foi o governo quem deu esse apelido de pautas bombas. Mas tem 17 propostas de piso, por exemplo. Observe que eu nunca utilizo esse termo, que é usado para aquilo que aumenta a despesa sem dizer a fonte de recursos, que pode prejudicar o equilíbrio fiscal, que envolve não apenas o recurso de posicionamento da União, mas também de estados e municípios. Eu sempre digo que do lado de uma despesa tem uma reivindicação de um trabalhador. Como você vai ajustar as duas coisas? Acho que há de se considerar o conjunto das ações, as limitações orçamentárias, aquilo que é prioridade, aqueles setores que já são beneficiados e aqueles que precisam entrar na roda dos direitos. Para mim (pauta bomba) não é um termo bom para designar uma proposta que pode ser de difícil negociação. A gente sabe que tem dívida, que tem débito, e sabe da responsabilidade fiscal que o governo do presidente Lula já demonstrou várias vezes que tem.

Por que o presidente Lula ainda não conseguiu formar uma base sólida no Congresso, como ocorreu em mandatos presidenciais anteriores?

Cada eleição tem uma conjuntura diferenciada. A conjuntura desta eleição foi de grande polarização. Durante a eleição, nós ganhamos de um presidente sentado na cadeira, foi a primeira vez que isso ocorreu. E a polarização permanece até hoje. O presidente Lula teve momentos de aliança. Fizemos uma composição para o primeiro turno, uma composição mais ampliada para o segundo turno, e depois uma composição mais ampliada ainda para o que eu chamo de terceiro turno, que foi a montagem do governo. A forma do presidente Lula governar é ampla, mas não é aquela forma de toma lá dá cá. Compete a nós no Senado, e nós temos votos para aprovações importantes, uma ampla base nesse contexto, inclusive de perfis partidários que não são perfis também hegemônicos ou monolíticos. O nosso governo é aprovado pela população, o presidente Lula tem crescido nas pesquisas. Então, uma base parlamentar forte é muito importante, mas às vezes a gente consegue porque tem maioria e às vezes a gente consegue porque tem capacidade de convencimento.

Que outras missões além de acertar a relação entre Lula e Alcolumbre a senhora pretende desempenhar?

As três prioridades legislativas do presidente Lula são as PECs da Escala 6x1 e da Segurança Pública e o Projeto de Lei dos Minerais Críticos. Elas estão em níveis diferentes, não de importância, mas de tramitação. Cada uma tem a sua importância para aquilo a que se destinam. A PEC 6x1 é a que tem maior apoio popular. Apesar de toda a campanha empresarial contrária, ela se mantém firme e forte com 70% de aprovação. É sobre ela, inclusive, que eu estou dedicando as minhas forças, principalmente nesse momento final de semestre legislativo, porque eu sei que ela tem o apoio também de todos os senadores, vai ser muito pouco voto contra.

E as demais?

A PEC da Segurança Pública exige um estudo grande, mas é também muito importante. Houve sobre o nosso governo uma cobrança de criação de um novo ministério. O presidente não quer simplesmente criar o Ministério da Segurança Pública, ele quer essa pata incluída em uma proposta de reorganização da segurança pública nacional, que é uma questão gravíssima e importantíssima. O que está nessa PEC é um novo papel de relacionamento federativo entre a União, os estados e os municípios. Tem muita coisa importante, mas ela está mais atrasada no debate. Sobre o PL dos minerais, eu conversei com o senador Renan Calheiros (MDB-AL) para a gente deixar para o segundo semestre. Está na pauta da Comissão de Integração, mas tem pontos que dizem respeito à concepção de soberania. A oposição não quer ter um conselho que vá mediar possíveis conflitos de exploração dessas terras onde tem gente morando. Então tudo isso na nossa visão precisa ser considerado, sobretudo a soberania. Essas terras e esses minerais críticos são cobiçados. O Brasil vai exportar, mas a gente quer criar a nossa própria inteligência tecnológica para que eles fiquem conosco. É uma pauta importante para as relações internacionais, para a balança comercial, muita coisa de alta tecnologia depende desses minerais críticos, mas a gente quer ser dono do que é nosso.

Estamos a menos de três meses das eleições, e o presidente Lula nesta semana abriu uma frente considerável sobre o senador Flávio Bolsonaro (PL), que vem caindo nas pesquisas. É fruto do Banco Master?

Eu acho que a pré-candidatura do senador Flávio tem mostrado uma certa resiliência, porque era para estar menos do que isso. Significa que a extrema direita existe no Brasil, mas também tem fracassado muito na plataforma político-eleitoral. Qual é a plataforma de Flávio Bolsonaro para governar o Brasil? Submissão a Donald Trump. O brasileiro não está gostando disso. E ainda tem toda essa questão que a cada dia vai ficando mais agravada, que são as relações íntimas com o Banco Master. A população está cansando de ter um candidato que não tem o que mostrar. E nós estamos mostrando como ampliar os índices de empregabilidade, como combater a inflação, como enfrentar os problemas da desigualdade social e o feminicídio. As coisas que são caras para a população nós precisamos tratar, e estamos tratando.

O vídeo da Michelle Bolsonaro (PL) também teve grande repercussão. Qual sua visão desse episódio?

Eles têm tradição de violência contra mulher, de misoginia, de desrespeito. Ainda estou avaliando o destino disso, porque de uma certa maneira puxou para ela um papel que não estava tendo. Ela é pré-candidata a senadora no Distrito Federal. Vai manter, não vai manter, vão se reconciliar? Claro que evidenciou uma coisa que todos sabiam que o próprio pai dele praticava a olhos vistos, inclusive com jornalistas. Então vamos deixar. Acho que a influência desse vídeo na campanha foi relativa, não foi determinante.

Lula ganha no primeiro turno?

Vamos fazer um esforço grande para isso. Acho que é muito importante para a governabilidade.

Fala-se muito que uma terceira via não decola no Brasil. Seria importante para o debate, para acabar essa polarização?

Eu acho que já houve, nós do PT nos constituímos como terceira via. Nós crescemos, só que a gente era uma terceira via robusta, com posição política, com plataforma eleitoral de um partido que existe como partido. Isso ajudou a gente a chegar, depois de três derrotas eleitorais, a um patamar de credibilidade, de aceitação popular como chegamos em 2002. Hoje a polarização tem inibido, porque esses que estão se dizendo alternativa a Bolsonaro, são Bolsonaro. A população também não é boba, e cada vez que tem uma polarização maior, o confronto é direto entre as duas candidaturas que estão nos primeiros lugares. Aí fica mais difícil para uma terceira via.

O presidente virá a Pernambuco na campanha?

Ele vai lá, eu acredito que sim. Na última conversa que tive com ele, perguntei isso. Ele disse que está avaliando cada estado de acordo com as urgências. Nós já estamos com uma grande urgência em Minas Gerais. Ele recentemente gravou um vídeo falando que o PSB é o maior aliado do PT no Brasil, é o partido do vice-presidente Geraldo Alckmin. Então quem duvida disso (apoio de Lula a João Campos, do PSB) é porque quer que não seja isso. Mas é isso, é um fato que está dado.

Acredita que a governadora Raquel Lyra (PSD) poderá ficar em cima do muro na disputa presidencial como fez em 2022?

No vídeo que você citou, Lula faz um resgate histórico da identidade, citando Miguel Arraes e Eduardo Campos. É uma afirmação da aliança nacional. Hoje o PSB é o partido que tem mais presença, é o principal partido dessa aliança. No palanque de Lula e no palanque de João Campos não tem bolsonarista. Em outros palanques de Pernambuco tem, com vez e voz. Estão no de Raquel, porque o PL e o Novo defendem Bolsonaro. Agora, isso é condição dela de escolher seus aliados. Não sou eu que vou dizer que ela está certa ou errada, mas é também um dado de realidade. E aquele segundo turno de 2022, para mim, foi muito vital para avaliar a posição política de uma gestora em um momento de grande polarização. Você já pensou se o Bolsonaro tivesse ganhado aquela eleição? Político tem que ter lado.

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