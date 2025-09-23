A- A+

ENCONTRO NA ONU Conversa entre Trump e Lula deve ser por telefone ou vídeo, diz chanceler brasileiro Ministro Mauro Vieira disse que Brasil é um país de diálogo, mas que independência dos poderes é inegociável

O ministro das Relações Exteriores do Brasil, Mauro Vieira, afirmou nesta terça-feira (23), em Nova York, nos Etados Unidos, que a conversa entre o presidente Luiz Inácio Lula da Silva e o líder americano Donald Trump deverá ser realizada na semana que vem e provavelmente de maneira remota.

O encontro foi solicitado pelo presidente brasileiro no primeiro e brevíssimo encontro pessoal entre os dois chefes de Estado em uma sala reservada na Assembleia Geral das Nações Unidas.

Em seu discurso, Trump fez referência ao encontro de 20 segundos, disse que gostou de Lula, confirmou que vai encontrá-lo na semana que vem e afirmou que a química entre os dois foi "excelente".

— Eles (Lula e Trump) nunca haviam se encontrado. Hoje, tiveram a oportunidade de apertarem as mãos e trocarem umas poucas palavras por 15 ou 20 segundos. O presidente Lula estava deixando o palco e encontrou o presidente Trump nos bastidores. É verdade, o presidente Lula disse que eles deveriam se encontrar e conversar. Espero que os presidentes possam conversar. O presidente Lula está sempre pronto para conversar com qualquer chefe de Estado que seja do interesse do Brasil e, neste caso, isso pode acontecer também por um telefonema ou videoconferência porque, infelizmente, o presidente está muito ocupado, tem uma agenda muito cheia. Talvez não seja possível se encontrar pessoalmente, mas eles encontrarão uma forma — afirmou Vieira em entrevista à jornalista Christiane Amanpour, da CNN Internacional.

Vieira disse que "o Brasil é um país de negociação" e que sempre está disposto a dialogar.

— Temos altos oficiais no governo aqui e digo sempre que a questão política é inegociável, não há espaço para isso. Mas estamos prontos para negociar a questão das tarifas. Embora elas sejam ilegais, não estejam na estrutura dos acordos da OMC, estamos prontos para discuti-las. A única coisa que não podemos discutir é a soberania, a separação entre poderes — reiterou o chanceler brasileiro.

