GOVERNO Conversas avançam, e Lula deve formalizar convite a Lewandowski para o Ministério da Justiça Ex-ministro do STF vem recebendo sinalizações de auxiliares do presidente, mas ainda não houve convite formal

As negociações para a ida do ex-ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Ricardo Lewandowski para o Ministério da Justiça avançaram nos últimos dias, e o convite do presidente Luiz Inácio Lula da Silva deve ser formalizado nesta semana, segundo interlocutores do chefe do Executivo e do ex-magistrado. Lula e Lewandowski já conversaram pelo telefone sobre o assunto.

O ex-integrante da Corte vem recebendo sinalizações de auxiliares do presidente de que será chamado para comandar a pasta, hoje chefiada por Flávio Dino, que em fevereiro assumirá uma vaga no STF. Ainda não houve, no entanto, um convite oficial.

Lewandowski está em Brasília desde domingo, e ontem participou das solenidades para marcar um ano dos ataques golpistas. Na avaliação de auxiliares, os dois já têm “sintonia”, e as discussões estão se consolidando.

Após o Natal, os sinais de que o ex-ministro da Corte deve ser escolhido se intensificaram. Desde então, ele e Lula já trocaram impressões sobre o ministério. Nos dias em que esteve de recesso na Restinga da Marambaia, no Rio, o presidente indicou a pessoas próximas que busca um perfil que tenha ao mesmo tempo energia para o debate da segurança pública e seja conciliador, capaz de construir pontes com diferentes instituições.

Perfil

O objetivo é devolver ao Ministério da Justiça o perfil que tinha sob o comando de Márcio Thomaz Bastos, que esteve à frente da pasta entre 2003 e 2007, no primeiro mandato de Lula. Thomaz Bastos foi um dos principais conselheiros jurídicos do presidente nos dois primeiros mandatos.

No atual cenário, a avaliação no Planalto é de que não há nome para a Justiça que mais agrade a Lula do que Lewandowski, que foi um dos integrantes do STF mais próximo ao petista no período em que esteve na Corte. O entendimento no entorno de Lula é que Lewandowski também tem a seu favor uma baixa rejeição, mesmo entre integrantes da oposição.

Discreto sobre o tema, o ex-ministro não fala abertamente sobre as tratativas, mas a interlocutores, costuma dizer que “convite do presidente da República não se nega”. Auxiliares avaliam que ele entende a função de ministro da Justiça como “de grande responsabilidade”, sobretudo pelo peso dado à segurança.

Enquanto o convite formal não surge, ele tem feito mistério mesmo a integrantes do governo. Ontem, no STF, o magistrado aposentado despistou o advogado-geral da União, Jorge Messias, na saída da inauguração de uma exposição sobre o 8 de Janeiro. Sem dar detalhes sobre o futuro, Lewandowski fez uma promessa para Messias: "Se eu for convidado, seremos irmãos siameses."

Lula quer manter Justiça e Segurança Pública em um só ministério, mas há a análise no governo de que a segurança precisa de uma atenção especial. Secretário-executivo da pasta e com atuação focada na área, Ricardo Cappelli tem o apoio do PSB para seguir na pasta, mas há dúvida sobre o destino que teria em uma eventual gestão Lewandowski. O posto de número dois é sempre destinado a nomes de estrita confiança do titular, o que pode gerar um impasse com o ex-magistrado.

Aposentado do STF desde abril de 2023, Lewandowski passou a atuar na iniciativa privada e exerce, entre outras funções, o cargo de conselheiro da Confederação Nacional da Indústria (CNI). Também não se afastou completamente da vida pública e desempenha o papel de integrante do Observatório da Democracia e compõe a Corte do Mercosul.

