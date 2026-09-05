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7 de setembro Convidado para desfile de 7 de Setembro, Moraes não deve ir a evento em Brasília ao lado de Lula Todos os ministros do Supremo Tribunal Federal foram chamados para a cerimônia

Assim como todos os integrantes do Supremo Tribunal Federal, o ministro Alexandre de Moraes foi convidado para estar na tribuna de honra do presidente Luiz Inácio Lula da Silva durante o desfile de 7 de Setembro, que ocorre na segunda-feira, em Brasília. É de praxe o Palácio do Planalto chamar os integrantes da Corte. Dessa vez, no entanto, o entorno de Lula já tem a informação de que Alexandre de Moraes não comparecerá no evento.

Moraes está no meio de uma crise sem precedentes na Corte, após o também ministro André Mendonça tornar público um relatório da Polícia Federal com diálogos entre ele e o banqueiro Daniel Vorcaro, do Master. Moraes reagiu e pediu uma investigação mirando Mendonça.

Em 2024, Alexandre de Moraes esteve no desfile, acompanhado de Luís Roberto Barroso (então presidente da Corte e hoje aposentado), e dos ministros Gilmar Mendes, Dias Toffoli, Cristiano Zanin e Edson Fachin. No ano passado, o ministro também não compareceu à solenidade.

Como mostrou O GLOBO, Lula tenta se distanciar da crise no STF. Na quinta-feira, o presidente gravou um vídeo de pouco mais de um minuto em que não cita diretamente Moraes, mas diz que há suspeita de envolvimento de políticos e agentes públicos no caso Master.

O presidente cobrou a atuação do presidente do Supremo, Edson Fachin, e do procurador-geral da República, Paulo Gonet.

— Diante da gravidade do momento, o povo brasileiro espera que o presidente do Suprema Corte e a Procuradoria Geral da República liderem um processo que garanta a integridade e a confiança nas investigações.

Este ano, no desfile de 7 de Setembro, o governo pretende dar destaque a temas que já aparecem na campanha de Lula. Um dos focos será o público feminino, com mensagens de combate ao feminicídio e referências à Copa do Mundo Feminina, que será realizada no Brasil em 2027. Haverá uma ala específica em relação ao torneio, além de atletas de outras modalidades e atletas militares. A vacinação também estará entre os temas explorados durante a cerimônia.

Lula não fará discurso e a programação terá tom sóbrio. Será exaltado o verde e amarelo e haverá cuidado para que nenhuma apresentação seja interpretada como propaganda eleitoral de Lula. A Advocacia-Geral da União (AGU) tem acompanhado com lupa os preparativos para evitar ações da oposição no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) contrárias à chapa de Lula.

O evento é organizado pela Secretaria de Comunicação Social (Secom) da Presidência, mas ocorre em um momento em que parte das mensagens institucionais do governo também integra o repertório eleitoral do presidente.

A cerimônia terá duração de duas horas e ocorrerá na Esplanada dos Ministérios. Todos os ministros do governo foram chamados a comparecer ao lado de Lula no palanque de autoridades. O presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), também irá ao desfile. Já o presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União-AP), ainda não confirmou presença, mas é esperado na cerimônia. A programação também contará com o tradicional desfile das Forças Armadas.

A soberania nacional será outro eixo. O tema ganhou espaço na campanha petista em meio aos embates comerciais com os Estados Unidos e será reforçado poucos dias antes da viagem de Lula a Nova York para a Assembleia Geral das Nações Unidas. A expectativa é que o brasileiro volte a se encontrar com Trump depois de uma nova rodada de sobretaxas impostas pelo governo americano a produtos do país.

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