EVENTO Convidados para lançamento do livro sobre Marco Maciel vão conhecer o Museu do Amanhã no Rio "Terei todo prazer e alegria de abrir as portas do museu para os que virão ao Rio prestar homenagem a Marco Maciel", disse Ricardo Piquet, diretor-presidente do Museu

Ministros, governadores, senadores, deputados federais e estaduais de vários Estados estão confirmando presença no lançamento do livro “O Estilo Marco Maciel”, de minha autoria, pela CRV Editora, de Curitiba, no próximo dia 24 de agosto, na Academia Brasileira de Letras, no Rio de Janeiro. De Pernambuco e Brasília, irão grupos de amigos e admiradores do ex-vice-presidente da República.



Aos que já confirmaram, uma excelente notícia: na sexta-feira, dia seguinte ao lançamento, haverá uma visita ao Museu do Amanhã, ponto do roteiro cultural do Rio já visto por 12 milhões de turistas. O local explora seis grandes tendências para as próximas cinco décadas: mudanças climáticas, alteração da biodiversidade, crescimento da população e da longevidade, maior integração e diferenciação de culturas, avanço da tecnologia e expansão do conhecimento.



Seguindo essas diretrizes, tem uma exposição permanente, com museologia do designer Ralph Appelbaum e direção de criação de Andres Clerici. A mostra se divide em cinco áreas, cada uma delas derivada das perguntas que guiaram todo o processo criativo de produção do museu: “De onde viemos? Quem somos? Onde estamos? Para onde vamos? Como queremos ir?”. Essas perguntas deram origem às exposições Cosmos, Terra, Antropoceno, Amanhãs e Nós, respectivamente.



Além dessa exposição permanente, existem outras que podem ser visitadas nas diferentes salas do museu. A programação é variada, oferecendo exposições, oficinas e mostras de filmes, sempre com foco em ciência, no desenvolvimento sustentável e nas tendências para o futuro.



As exposições são inspiradoras, mas a própria estrutura do prédio já incita discussões. A construção é sustentável em todos os sentidos: desde a escolha dos fornecedores de materiais até o sistema de resfriamento que utiliza água filtrada da baía de Guanabara e depois a devolve ao mar, livre de resíduos.



As fundações do projeto começaram a ser feitas em 2010 e o prédio só foi inaugurado em 2015, custando um total de R$ 215 milhões. O diretor-presidente do Museu do Amanhã é Ricardo Piquet, pernambucano do Recife. Recentemente, ele recebeu o prêmio InRio Personalidades do Ano, concedido pela Associação das Empresas Brasileiras de Tecnologia da Informação (Assespro-RJ).



“Terei todo prazer e alegria de abrir as portas do museu para os que virão ao Rio prestar homenagem a Marco Maciel, ilustre pernambucano, que teve sua vida dedicada ao Brasil com enorme capacidade de construir pontes pelo diálogo, um homem inatacável”, disse Piquet.



Quando estive no Rio, há um ano, comemorando meu aniversário na companhia da minha Nayla Valença, Ricardo Piquet nos recepcionou com um almoço em Copacabana. É uma figura incrível, apaixonado pelo que faz, com o coração dividido entre o Rio e Recife.

