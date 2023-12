Cooperação entre Brasil e Argentina precisa ser priorizada

A- A+

A frase “No hay plata”, enfatizada pelo novo presidente da Argentina, Javier Milie, em seu discurso de 30 minutos, chamou a atenção de cientistas políticos e estudiosos da história Argentina. De acordo com o professor de Relações Internacionais e doutorando da Escola de Comando e Estado-Maior do Exército (Eceme), no Rio de Janeiro, Marco Túlio Freitas, o alerta do ultraliberal sinaliza para aumento de impostos e medidas impopulares, além da necessidade de resgatar a confiança dos mercados de capitais internacionais.



Medidas populistas

“Essa frase é extremamente importante para entendermos o ponto ao qual a Argentina chegou de medidas populistas, de aquecimento da economia que levou à alta da inflação, em uma fase muito delicada, na gestão de (Maurício) Macri, e que ficou pior ainda com Alberto Fernández”, contextualiza Marco Túlio Freitas.



O professor observa que Milei falou com a autoridadade de quem foi escolhido por eleitores que sabiam dos caminhos a serem adotados. “Ele anunciou precisar tomar certas medidas impopulares, apostando que os argentinos estejam de acordo, já que o elegeram sabendo disso.”

Eixo de cooperação

Ainda segundo Marco Túlio Freitas, este é o momento em que o Brasil deve auxiliar a Argentina a resgatar a confiança dos mercados de capitais internacionais.



“Independentemente de quem ocupa Brasília e Buenos Aires, Brasil e Argentina têm um eixo de irmandade que não permite que esse eixo de cooperação seja ativado somente quando algum presidente de certa linhagem ideológica ocupar um lugar, ou seja, o eixo Brasília e Buenos Aires não pode funcionar somente quando os dois países têm a mesma ideologia, ele tem que ser acima disso, uma política de estado”, pontuou.



Relação não é decisiva

Em entrevista à GloboNews, o professor de relações internacionais da Fundação Getúlio Vargas, Oliver Stuenkel, também enfatizou que a relação entre Brasil e Argentina é fundamental, porém ressaltou que nem sempre a boa relação é decisiva.



“A relação pessoal entre os presidentes ajuda. Mas não é decisiva. Mesmo tendo amizade pessoal com a Argentina, não houve grandes avanços na relação bilateral nos últimos 12 meses”, observa, acrescentando que em vários momentos da história do Brasil houve diplomacia entre os líderes.



“Entre Fernando Henrique Cardoso e Bill Clinton, por exemplo, mas durante essa época também não houve grandes avanços entre o Brasil e os Estados Unidos.”



O especialista destacou que a Argentina, apesar dos laços amistosos, tem interesses diferentes dos brasileiros. “Nenhum presidente argentino apoia explicitamente o desejo brasileiro de fazer parte do Conselho de Segurança da ONU como integrante permanente. De fato, a Argentina trabalha contra essa reforma”, sublinhou.

