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Eleições 2026 Coordenador da campanha de Flávio diz que Michelle é candidata ao Senado 'até agora' Após reunião com Flávio e Valdemar, Rogério Marinho diz que ex-primeira-dama foi convidada para convenção

O coordenador da campanha presidencial de Flávio Bolsonaro (PL-RJ), senador Rogério Marinho (PL-RN), afirmou nesta terça-feira que o PL continua tratando Michelle Bolsonaro como candidata ao Senado e mantém interesse em sua candidatura, apesar da crise entre a ex-primeira-dama e o presidenciável. A declaração foi dada após uma reunião com Flávio e o presidente nacional do partido, Valdemar Costa Neto, na qual a direção da campanha discutiu os preparativos para a convenção nacional do próximo sábado.

Questionado sobre a participação de Michelle no evento, Marinho afirmou que ela foi convidada e evitou tratar como definitiva a possibilidade de ausência.

— Michelle foi convidada. Será um prazer recebê-la. Até agora ela é candidata ao Senado. O partido tem interesse na candidatura dela. É um quadro extremamente importante para nós, com relevância não só no Distrito Federal, mas em todo o Brasil.

A manifestação ocorre horas depois de o GLOBO mostrar que dirigentes do PL já trabalham com a possibilidade de Michelle não comparecer à convenção que oficializará a candidatura presidencial de Flávio. Interlocutores da ex-primeira-dama afirmam que ela ainda não tomou uma decisão definitiva, mas consideram improvável sua presença diante do distanciamento que persiste desde a crise pública entre os dois.

Desde que Michelle divulgou vídeos acusando o enteado de desrespeitá-la e tentar reduzir seu espaço político no bolsonarismo, os dois deixaram de aparecer juntos em público. Ela também não participou do encontro com mulheres promovido pela pré-campanha de Flávio neste mês e, reservadamente, dirigentes do partido reconhecem que a relação ainda não foi recomposta.

Na entrevista, Marinho também indicou que a definição da candidata a vice continuará condicionada ao desfecho das negociações com os partidos do Centrão. Embora a ex-presidente da Caixa Daniella Marques seja hoje a principal cotada para compor a chapa de Flávio, sua indicação depende do avanço das conversas com o Republicanos.

Integrantes da legenda, contudo, afirmam que uma eventual escolha de Daniella não significaria, automaticamente, o apoio formal do partido à candidatura presidencial do PL. A aliança está condicionada ao avanço de acordos estaduais: o partido quer o apoio de Flávio no Espírito Santo, Mato Grosso, Roraima e Minas Gerais

— Primeiro precisamos definir quais são os partidos que estarão conosco. Sabemos que é importante termos uma mulher, mas não uma mulher apenas pelo gênero. Tem que ser alguém com representatividade, legitimidade e capacidade de dialogar com o eleitorado. Existem vários nomes sendo considerados, mas ainda não fizemos convite formal a ninguém.

Segundo Marinho, o PL seguirá tentando ampliar a coligação até o prazo final para o registro das candidaturas, em 5 de agosto.

— Até o dia 5 de agosto temos interesse em ter o apoio da federação. O tempo de televisão permite que a campanha possa mostrar o candidato e responder às críticas. Estamos construindo também com Republicanos e Podemos.

Sobre a convenção de sábado, Marinho confirmou ainda que o presidente da Argentina, Javier Milei, será convidado a discursar no evento e afirmou que a campanha negocia os detalhes da participação com a equipe do governo argentino.

O coordenador também disse que o plano de governo de Flávio já está concluído e será apresentado no momento do registro da candidatura. Sobre os palanques estaduais ainda indefinidos, como Minas Gerais e Rio de Janeiro, afirmou que a campanha segue otimista.

— Preocupação sempre há, mas estamos tranquilos de que vamos fechar bons palanques nos dois estados.

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