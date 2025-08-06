A- A+

PARÁ COP 30: Câmara de Belém aprova título de persona non grata a Donald Trump Em resposta, o deputado estadual Rogério Barra protocolou na embaixada dos EUA um pedido de suspensão de vistos dos vereadores que votaram favoravelmente à proposta

A Câmara Municipal de Belém (PA) aprovou, nesta quarta-feira (6), um requerimento de declaração que dá o título de persona non grata ao presidente dos Estados Unidos Donald Trump.

O autor da proposta é o vereador Alfredo Costa (PT). A medida não tem qualquer efeito legal e trata apenas de algo simbólico.

Os vereadores classificaram o requerimento como uma resposta ao aumento de tarifas sobre produtos brasileiros anunciados por Trump no mês passado, que chega a 50%. O episódio ocorre em meio a discussões sobre a COP30, que será sediada por Belém em 2025.

A proposta teve voto favorável de 12 parlamentares. Em resposta, o deputado estadual Rogério Barra (PL) protocolou um ofício na embaixada dos Estados Unidos com pedido de suspensão de vistos dos vereadores que aprovaram o requerimento.

Nas redes sociais, o deputado justificou dizendo que é inaceitável que às vésperas da COP30, vereadores “usem a Câmara de Belém” para provocar um incidente diplomático que pode atingir não só a cidade, mas o Brasil inteiro em um momento de “grandes tensões internacionais”.

Na véspera do tarifaço de Trump, Lula diz que governo está dando certo e que vai ficar 'cada vez mais esquerdista e socialista'

O presidente Lula afirmou ontem que não pretende ligar para o presidente dos Estados Unidos para tratar das tarifas impostas ao Brasil, mas que vai convidá-lo para a COP.

— Eu vou ligar para o Trump para saber o que ele pensa da questão climática — disse Lula.

A expectativa é de que os EUA não enviem delegação para participar da conferência do clima.

Tarifas

A sobretaxa de 50% do governo americano sobre produtos brasileiros entrou em vigor nesta quarta-feira, uma semana após o presidente Donald Trump assinar a ordem executiva que estabelece a medida. O americano condicionou a redução das tarifas à uma anistia ao ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) no julgamento da trama golpista.

Na prática, a ordem executiva assinada por Trump na última quarta implementou uma tarifa adicional de 40% sobre o Brasil, somando-se aos 10% anunciados em abril e elevando o total da tarifa para 50%.

O governo americano definiu quase 700 exceções de produtos — entre os 4 mil itens que o Brasil exporta para os EUA — a essa tarifa adicional de 40%.

Entre essas exceções estão artigos essenciais para o mercado americano, como aviões da Embraer, peças aeronáuticas (como turbinas, pneus e motores), suco de laranja, castanhas, vários insumos de madeira, celulose, ferro-gusa, minério de ferro, equipamentos elétricos e petróleo.

No entanto, alguns dos principais itens da pauta de exportação brasileira, como café, cacau, carne e frutas, ficaram de fora da lista de produtos que não terão tarifa adicional.

