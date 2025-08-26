A- A+

BRASIL COP30: parlamentares estrangeiros debatem no Rio o papel do legislativo contra mudanças climáticas Entre os participantes confirmados, estão representantes do Parlamento Europeu, África do Sul, Nigéria, Indonésia, Azerbaijão, Canadá, Chile e Reino Unido

Representantes de parlamentos de diferentes países vão discutir na Câmara Municipal do Rio, nesta quarta-feira, o papel do legislativo no combate à emergência climática. No encontro, deputados federais, estaduais, vereadores e especialistas do Brasil e do exterior tentarão alinhar estratégias e criar uma rede global para atuação nos temas ambientais. Chamado de Fórum Parlamentar pré-COP30, o evento faz parte da Semana de Ação Climática do Rio (Rio Climate Action Week).

O encontro é organizado por instituições como a Organização Global dos Legisladores (Globe Legislators), a Plataforma Cipó e o Observatório Parlamentar das Mudanças Climáticas e Transição Justa.

Ao todo, serão nove painéis com assuntos variados visando encontrar soluções para problemas de emergência climática, com ênfase em legislação ambiental, mercados de carbono e financiamento verde.

— O Fórum Parlamentar reforça a importância do papel estratégico dos Legislativos na busca por soluções concretas para os desafios urbanos e ambientais que vivemos — disse o vereador Carlo Caiado, presidente da Câmara Rio.

A expectativa é que o encontro ajude a alinhar estratégias e consolidar uma rede global de atuação legislativa sobre o tema. Entre os participantes confirmados estão a senadora canadense Rosa Galvez, o senador chileno Ricardo Lagos, o deputado britânico Barry Gardiner, além de representantes do Parlamento Europeu, da África do Sul, da Nigéria, da Indonésia e do Azerbaijão.

Do Brasil, participam nomes como as deputadas federais Dandara Tonantzin (PT-MG) e Talíria Petrone (PSOL-RJ), o deputado Nilto Tatto (PT-SP), além de parlamentares estaduais de São Paulo, Rio Grande do Sul, Rio Grande do Norte e Rio de Janeiro.

A presença internacional se soma à atuação de vereadores brasileiros que vêm tentando inserir a pauta climática nas agendas locais. Representantes de municípios como Balneário Camboriú (SC), Piracicaba (SP) e Porto Alegre (RS) também integram os debates, ao lado dos vereadores cariocas Diego Faro (PL), Vitor Hugo (MDB), Zico (PSD) e William Siri (sem partido).

Veja também