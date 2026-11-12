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Governo Federal COP31/Capobianco: Brasil colabora com proposta da Turquia para eletrificação, mas pede ajustes Chefe da pasta ambiental, João Paulo Capobianco comentou ainda que o compromisso com a redução da emissão de metano vem crescendo

O Brasil vai colaborar com a proposta da Turquia de estabelecer uma meta para aumentar a 35% a proporção do consumo energético global até 2035, mas pretende sugerir ajustes, informou o ministro do Meio Ambiente, João Paulo Capobianco.

Em coletiva de imprensa durante a 31ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP31), em Antália, Capobianco reconheceu que a eletrificação é uma "frente importante" da pauta climática. No entanto, o ministro avalia que esse tema deve estar acoplado à agenda mais ampla de redução de emissões de gases do efeito estufa.

Capobianco defendeu que as metas fixadas na COP31 devem respeitar as "condições e particularidades" de cada país "O Brasil tem uma rota própria envolvendo sua matriz energética de maior emissão, que é o transporte", disse. "Por isso, desenvolvimentos biocombustíveis e, agora, avançamos nos veículos híbridos", acrescentou.

O chefe da pasta ambiental comentou ainda que o compromisso com a redução da emissão de metano vem crescendo. "O Brasil avançou muito, alterou sua legislação nos últimos anos para ampliar todos os compromissos de melhor tratamento tanto de esgoto, quanto de resíduos sólidos", destacou.

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