Coronel da Aeronáutica e ex-chefe da Rotam: conheça os alvos da nova fase da Operação "Lesa Pátria"

A- A+

A Polícia Federal cumpre nesta terça-feira (18) um total de 16 mandados de prisão na nova fase da Operação Lesa Pátria, a décima, que mira nos suspeitos de participação nos atos golpistas de 8 de janeiro. Entre os alvos já detidos, estão o tenente-coronel da reserva da Aeronáutica Euro Brasílico Vieira Magalhães e o coronel da Polícia Militar de Goiás Benito Franco.

Magalhães tem um canal no Youtube que mostra vídeos da invasão ao Congresso Nacional no dia 8. Em uma das imagens, os golpistas atiram fogos de artifício contra os policiais legislativos, enquanto o interlocutor grita "povo, farda, família e liberdade". As cenas ocorreram dentro do Salão Verde da Câmara - um dos locais que foram mais depredados pelos vândalos.

Já Franco é alvo de um processo na corregedoria da PM-GO por ter gravado um vídeo dizendo que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva não tomaria posse, em dezembro de 2022. Ele foi comandante do batalhção de Rondas Ostensivas Tática Metropolitana da PM-GO (Rotam) e participou da caçada ao assassino Lázaro Barbosa, em junho de 2022.

Em função da projeção que ele ganhou na operação do Lázaro, ele se candidatou em 2022 a um cargo de deputado federal pelo PL, mas não conseguiu votos suficientes.

Lesa Pátria

De acordo com a PF, os alvos da operação são investigados pelos crimes de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, dano qualificado, associação criminosa, incitação ao crime, destruição e deterioração ou inutilização de bem especialmente protegido.

Desde o dia 20 de janeiro, operações têm sido realizadas todas as semanas pelo país com o objetivo de identificar as pessoas que participaram, financiaram ou fomentaram a invasão e depredação dos prédios público em Brasília.

Segundo o último balanço da PF, até agora já foram cumpridos 13 mandados de prisão preventiva e 22 de busca e apreensão.

Confira os municípios onde as prisões foram efetuadas:

Goiânia (GO) - 2

Capinópolis (MG) - 1

Sete Lagoas (MG) - 1

Betim (MG) - 1

Monte Azul (MG) - 1

Montes Claros (MG) - 1

Juara (MT) - 2

Marabá (PA) - 1

Londrina (PR) - 1

Rio de Janeiro (RJ) - 1

Ourinhos (SP) - 1

Veja também

redes sociais Moraes sugere a Lula regulamentação das redes: "O que não pode no mundo real não pode no virtual"