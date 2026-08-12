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Eleições 2026 Coronel Hélio: Plano de governo de Flávio Bolsonaro deve ser anunciado amanhã, 13, durante live Segundo Coronel Hélio, documento deve reunir propostas sobre impostos, segurança jurídica, preços e maioridade penal

O candidato do PL ao Senado pelo Rio Grande do Norte, Coronel Hélio, afirmou que Flávio Bolsonaro, candidato à Presidência, deve anunciar nesta quinta-feira (13), seu plano de governo, durante transmissão semanal que faz nas redes sociais. Segundo ele, a informação veio de Rogério Marinho (PL-RN), coordenador político de Flávio.

Coronel Hélio disse ainda que o plano deve focar em pontos já abordados por Flávio, como redução de impostos e da maioridade penal, segurança jurídica e combate ao aumento de preços.

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