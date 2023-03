Corregedor do TSE cita "clima de articulação golpista" e prorroga investigação dos ataques às urnas

A- A+

O corregedor-geral do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), ministro Benedito Gonçalves, atendeu a um pedido da Polícia Federal (PF) e prorrogou uma investigação sobre grupos digitais que divulgam notícias falsas a respeito do sistema eleitoral. Essa apuração ocorre no âmbito de um inquérito administrativo que investiga o ex-presidente Jair Bolsonaro por ataques às urnas eletrônicas.

Em sua decisão, Gonçalves afirma que que o resultado da eleição presidencial do ano passado, apesar de "legítimo", continua sendo "alvo de ameaças severas". De acordo com o ministro", existe um "clima de articulação golpista", e "atos desabridamente antidemocráticos e insidiosas conspirações tornaram-se episódios corriqueiros".

O corregedor afirma, no entanto, que o "estado de normalidade" parece ter sido retomado no país, devido à "atuação firme das instituições democráticas brasileiras, que protegeram e garantiram a manutenção do Estado Democrático de Direito".

O inquérito foi aberto em 2021 pelo então corregedor Luís Felipe Salomão, após Bolsonaro realizar uma transmissão colocando em dúvida, sem provas, a segurança das urnas eletrônicas.

Uma das pendências na investigação da PF está um suposto financiamento privado de manifestações em favor do voto impresso, durante o 7 de Setembro de 2021. A data marcou o auge do enfrentamento de Bolsonaro com o TSE e o Supremo Tribunal Federal (STF).

Apesar da investigação seguir, Gonçalves suspendeu a desmonetização de perfis de 11 bolsonaristas no Youtube, Facebook, Instagram, Twitter e Twitch. A medida havia sido tomada por Salomão em agosto de 2021, no início do inquérito.

