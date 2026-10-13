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Eleições 2026

Corregedor-geral eleitoral cobra que Kassio leve decisão sobre 'Exército do Lula' ao plenário

O canal de WhatsApp foi alvo de decisões contraditórias nos últimos dias

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O presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), ministro Kassio Nunes Marques, diz que Canal 'Exército do Lula' pode funcionar se for registrado na Justiça Eleitoral em 48hO presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), ministro Kassio Nunes Marques, diz que Canal 'Exército do Lula' pode funcionar se for registrado na Justiça Eleitoral em 48h - Foto: Luiz Roberto/TSE

O corregedor-geral eleitoral, Ricardo Villas Bôas Cueva, cobrou do presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), Kassio Nunes Marques, que submeta ao plenário a decisão do último domingo (11) que determinou a suspensão do canal de WhatsApp "Exército do Lula". Ele classificou a análise como "urgente" diante da proximidade do segundo turno das eleições, marcado para 25 de outubro.

"A urgência da providência decorre da proximidade do segundo turno das eleições e da necessidade de assegurar, em tempo útil, uma solução colegiada que prestigie o diálogo, a harmonia institucional e a delimitação das competências da Presidência e da Corregedoria-Geral Eleitoral", afirmou no despacho publicado nesta terça-feira (13).

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O canal de WhatsApp foi alvo de decisões contraditórias nos últimos dias. O grupo tem cerca de 4,3 milhões de seguidores e foi criado pelo deputado André Janones (Rede-MG) para mobilizar apoiadores de Lula.

No último domingo, o grupo foi suspenso por decisão de Nunes Marques e liberado em seguida por ordem de Cueva. Já nesta terça-feira, Nunes Marques suspendeu a decisão do corregedor e ajustou sua determinação inicial, fixando prazo de 48h para o PT registrar o canal de WhatsApp entre os meios oficiais da campanha.

"A necessidade dessa deliberação torna-se ainda mais evidente diante dos pronunciamentos supervenientes, que não contêm determinação expressa de submissão ao colegiado, embora produzam efeitos diretamente relacionados à decisão jurisdicional já encaminhada a referendo", afirmou Cueva.

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