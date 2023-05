Corregedoria não consegue notificar Deltan sobre a cassação após 3 tentativas

A- A+

Depois de três tentativas frustradas de notificação ao deputado federal Deltan Dallagnol (Podemos-PR), a corregedoria da Câmara pode ter que informá-lo da decisão do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sobre a cassação do seu mandato via Diário Oficial da União. De acordo com o regimento da Mesa Diretora da Câmara, após a terceira tentativa sem sucesso, a publicação pode ser feita via ato de ofício e, a partir do dia seguinte, inicia-se um prazo de cinco dias para que o parlamentar apresente a sua defesa.

A corregedoria confirma que não localizou Dallagnol por três vezes - a última delas nesta segunda-feira. Funcionários da Câmara chegaram a ir ao seu gabinete, mas não o encontraram. Em nota, o deputado afirma que está no Paraná.

Uma vez que a defesa de Dallagnol seja apresentada, a corregedoria passará a ter um prazo de dez dias para oferecer um parecer à Mesa Diretora, com a declaração de perde de mandato.

Pessoas ligadas à Corregedoria afirmam que Dallagnol quis alinhar data e horário para que assinasse a notificação. Entretanto, a proposta não foi aceita já que o parlamentar poderia aproveitar a oportunidade para "fazer palanque".

