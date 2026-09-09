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Empresa Nacional Correios suspendem contrato com empresa de consignados que negociou com amiga de Lulinha PF investiga se Roberta Luchsinger intermediou acordo com estatal após encontrar documento em seu celular; defesa nega irregularidades

A direção dos Correios suspendeu a gestão de empréstimos consignados em folha de pagamento pela Safe Consig na plataforma Artemis. Em comunicado interno, a estatal disse que assumirá o serviço e que novas operações ficarão suspensas até o fim do mês, mas que a medida não afeta as contratações já existentes. Como revelou O GLOBO, a Polícia Federal investiga se a lobista Roberta Luchsinger, amiga do empresário Fábio Luís Lula da Silva, o Lulinha, filho do presidente Lula, intermediou o negócio entre a empresa de tecnologia e a estatal.

Segundo o comunicado, os empréstimos com o fundo de pensão Postalis permanecem inalterados e não serão sujeitos à suspensão. "Os contratos já existentes não serão impactados e continuarão com os descontos processados normalmente em folha de pagamento", informou os Correios, em nota.

Fábio Luís Lula da Silva, o Lulinha Foto: Nelson Almeida/AFP

Reportagem publicada pelo jornal há dez dias mostrou que a PF encontrou, no celular de Luchsinser, a minuta de um contrato entre a RL Consultoria e Intermediações, da qual ela é sócia, e a Safe Consig Tecnologia da Informação, especializada em fornecer uma plataforma para gerenciar empréstimos consignados de servidores públicos.

No arquivo, há uma previsão de pagamento à consultoria de Luchsinger de uma comissão de 50% sobre as vendas feitas pela Safe Consig. "A título de comissão pelas vendas que realizar, fará jus ao percentual de 50%, que deverá ser calculado sobre o valor total verificado no sistema de financiamento da contratane Safe, mais especificamente sobre o valor líquido", diz a minuta do contrato.

O documento foi anexado a uma mensagem que Roberta enviou a um interlocutor em 13 de maio de 2024. “Saulo me mandou revisado agora. Vou assinar, tá?”, disse ela. A investigação apura se o nome citado é o de Saulo de Tasso Alves Caracas Dino, sócio da Safe Consig. Procurado, ele disse desconhecer qualquer contrato entre sua empresa e a de Luchsinger.

Em nota enviada na ocasião, os Correios dizem não ter “conhecimento de irregularidades relacionadas à contratação ou à execução do contrato”.

Luchsinger é alvo de um inquérito que apura se ela praticou tráfico de influência em órgãos públicos em conjunto com Lulinha. Os dois negam irregularidade.

No comunciado em que informou o fim da parceria, a direção dos Correios afirma ainda que a gestão dos consignados pela pela própria estatal terá início em 1º de outubro com a retomada de novas operações. Até que as instituições financeiras conveniadas estejam aptas a consultar a margem consignável no do sistema dos Correios, será necessário apresentar uma declaração com o limite disponível, emitida pela estatal.

"Os Correios seguem acompanhando todas as etapas do processo para garantir uma transição segura, transparente e sem impactos aos contratos atualmente vigentes", conclui o comunicado.

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