Qua, 09 de Setembro

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalquarta09/09/2026
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
Empresa Nacional

Correios suspendem contrato com empresa de consignados que negociou com amiga de Lulinha

PF investiga se Roberta Luchsinger intermediou acordo com estatal após encontrar documento em seu celular; defesa nega irregularidades

Reportar Erro
Correios suspendem contrato com empresa de consignados que negociou com amiga de LulinhaCorreios suspendem contrato com empresa de consignados que negociou com amiga de Lulinha - Foto: Fabio Rodrigues-Pozzebom/Agência Brasil

A direção dos Correios suspendeu a gestão de empréstimos consignados em folha de pagamento pela Safe Consig na plataforma Artemis. Em comunicado interno, a estatal disse que assumirá o serviço e que novas operações ficarão suspensas até o fim do mês, mas que a medida não afeta as contratações já existentes. Como revelou O GLOBO, a Polícia Federal investiga se a lobista Roberta Luchsinger, amiga do empresário Fábio Luís Lula da Silva, o Lulinha, filho do presidente Lula, intermediou o negócio entre a empresa de tecnologia e a estatal.

Segundo o comunicado, os empréstimos com o fundo de pensão Postalis permanecem inalterados e não serão sujeitos à suspensão. "Os contratos já existentes não serão impactados e continuarão com os descontos processados normalmente em folha de pagamento", informou os Correios, em nota.

Fábio Luís Lula da Silva, o LulinhaFábio Luís Lula da Silva, o Lulinha          Foto: Nelson Almeida/AFP

Reportagem publicada pelo jornal há dez dias mostrou que a PF encontrou, no celular de Luchsinser, a minuta de um contrato entre a RL Consultoria e Intermediações, da qual ela é sócia, e a Safe Consig Tecnologia da Informação, especializada em fornecer uma plataforma para gerenciar empréstimos consignados de servidores públicos.

No arquivo, há uma previsão de pagamento à consultoria de Luchsinger de uma comissão de 50% sobre as vendas feitas pela Safe Consig. "A título de comissão pelas vendas que realizar, fará jus ao percentual de 50%, que deverá ser calculado sobre o valor total verificado no sistema de financiamento da contratane Safe, mais especificamente sobre o valor líquido", diz a minuta do contrato.

Leia também

• Renan Santos diz que é contra privatização da Petrobras e Embrapa, mas não dos Correios

• Augusto Cury diz que privatizaria Correios se estatal não for recuperável

• Correios tem um problema e estamos discutindo parcerias com a iniciativa privada, diz Durigan

O documento foi anexado a uma mensagem que Roberta enviou a um interlocutor em 13 de maio de 2024. “Saulo me mandou revisado agora. Vou assinar, tá?”, disse ela. A investigação apura se o nome citado é o de Saulo de Tasso Alves Caracas Dino, sócio da Safe Consig. Procurado, ele disse desconhecer qualquer contrato entre sua empresa e a de Luchsinger.

Em nota enviada na ocasião, os Correios dizem não ter “conhecimento de irregularidades relacionadas à contratação ou à execução do contrato”.

Luchsinger é alvo de um inquérito que apura se ela praticou tráfico de influência em órgãos públicos em conjunto com Lulinha. Os dois negam irregularidade.

No comunciado em que informou o fim da parceria, a direção dos Correios afirma ainda que a gestão dos consignados pela pela própria estatal terá início em 1º de outubro com a retomada de novas operações. Até que as instituições financeiras conveniadas estejam aptas a consultar a margem consignável no do sistema dos Correios, será necessário apresentar uma declaração com o limite disponível, emitida pela estatal.

"Os Correios seguem acompanhando todas as etapas do processo para garantir uma transição segura, transparente e sem impactos aos contratos atualmente vigentes", conclui o comunicado.

Reportar Erro

Veja também

Newsletter