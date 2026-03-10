A- A+

BRASIL Corrupção é o principal problema do Brasil para 9% dos brasileiros, diz pesquisa Apesar das polêmicas no cenário político, saúde (21%) e segurança (19%) seguem como as maiores preocupações da população

Em meio aos escândalos envolvendo as ligações do banqueiro Daniel Vorcaro, do Banco Master com figuras políticas, e as denúncias de desvios no INSS, a mais recente pesquisa Datafolha mostra que a corrupção é apontada por 9% dos brasileiros como o principal problema do País. Apesar das polêmicas no cenário político, saúde (21%) e segurança (19%) seguem como as maiores preocupações da população.

Os brasileiros ainda apontaram economia (11%) em terceiro lugar como o maior problema do País, e então a corrupção/desonestidade (9%), que aparece empatada com educação (9%) na lista das principais preocupações da população. Em seguida estão o desemprego (4%) e fome/miséria/pobreza (3%).

Mesmo com outros temas apontados como o maior problema do País, as recentes denúncias contra Fábio Luís Lula da Silva, o Lulinha, filho do presidente Luiz Inácio Lula da Silva e contra o banqueiro Daniel Vorcaro, investigado pelo escândalo do Banco Master devem ser temas relevantes na campanha dos candidatos para as eleições gerais, que acontecem em outubro deste ano.

Os dados da pesquisa mostram que a preocupação com corrupção é menor entre os que declaram voto no presidente Luiz Inácio Lula da Silva (4%) em relação aos que declaram voto em Flávio Bolsonaro (PL) (14%).





O filho mais velho de Lula está na mira da CPMI do INSS, que apura fraudes bilionárias que lesaram aposentados e pensionistas Lulinha foi alvo de um requerimento parlamentar de quebra de sigilos após a Polícia Federal citar possível relação dele com o empresário Antônio Carlos Camilo Antunes, o "Careca do INSS". Até o momento, não há indícios de que Lulinha tenha ligação com os desvios de mensalidades associativas de aposentados e pensionistas.

Além disso, as investigações da Polícia Federal apontaram que o banqueiro Daniel Vorcaro mantinha relações com figuras políticas, principalmente no campo do centro e da direita. As mensagens do celular do dono do Banco Master mostravam conversas e encontros com figuras como o presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), com o senador Ciro Nogueira (PP-PI), além de contatos com o ex-governador João Doria (PSDB) e o governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha (MDB).

As mensagens também revelaram que Vorcaro mantinha relações com os ministros do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes e Dias Toffoli.

Além disso, o cunhado e operador financeiro de Vorcaro, o pastor Fabiano Zettel, da Igreja Lagoinha foi o maior financiador das campanhas do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), em 2022.

A pesquisa ouviu 2.004 pessoas de 16 anos ou mais distribuídas em todo o território nacional. A margem de erro máxima é de dois pontos percentuais, e o nível de confiança, de 95%. A pesquisa está registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o código BR-03715/2026.



