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Justiça Corte Suprema da Itália anula decisão e determina novo julgamento sobre extradição de Carla Zambelli Corte de Apelação de Roma deverá refazer a análise do processo, levando em consideração as diretrizes fixadas pela instância máxima da Justiça italiana

A Corte Suprema de Cassação da Itália decidiu anular a decisão da Corte de Apelação de Roma no processo de extradição da ex-deputada federal Carla Zambelli (PL-SP) e determinou que o caso seja novamente analisado pelo mesmo tribunal italiano.

A decisão foi tomada nesta quarta-feira. Com isso, a Corte de Apelação de Roma deverá refazer a análise do processo, levando em consideração as diretrizes fixadas pela instância máxima da Justiça italiana.

O julgamento diz respeito ao pedido de extradição relacionado à condenação de Zambelli a 5 anos e 3 meses de prisão pelos crimes de porte ilegal de arma de fogo e constrangimento ilegal, no episódio em que perseguiu um homem armada, nas ruas de São Paulo, às vésperas do segundo turno das eleições de 2022.

A decisão da Corte Suprema ocorre após a Procuradoria-Geral italiana se manifestar contra a extradição da ex-deputada. Ainda assim, o tribunal superior optou por afastar o entendimento adotado anteriormente pela Corte de Apelação de Roma, determinando que o caso seja submetido a um novo julgamento.

Em maio, a Corte de Apelação havia rejeitado outro pedido de extradição de Zambelli ao apontar "diversos elementos" que, na avaliação dos magistrados, poderiam suscitar dúvidas sobre a imparcialidade do Supremo Tribunal Federal (STF) e do ministro Alexandre de Moraes no julgamento relacionado à invasão dos sistemas do Conselho Nacional de Justiça (CNJ).

Neste segundo caso de extradição, a Advocacia-Geral da União (AGU) protocolou na semana passada uma manifestação com informações complementares sobre as garantias jurídicas oferecidas pelo Brasil e sobre a validade da condenação imposta pelo Supremo. A medida foi uma tentativa de atender às exigências formuladas pela Justiça italiana.

Os esclarecimentos foram elaborados com base em informações encaminhadas pelo relator do caso no STF, ministro Gilmar Mendes. No documento, o magistrado sustentou que a condenação foi confirmada por ampla maioria do plenário da Corte e assegurou que, caso Zambelli seja entregue ao Brasil, o cumprimento da pena ocorrerá na Penitenciária Feminina de Brasília.

Gilmar também informou às autoridades italianas que a ex-deputada terá garantido o acesso a advogados, familiares e à representação diplomática da Itália. Segundo o ministro, o STF também poderá prestar informações periódicas, trimestrais ou sempre que solicitado, às autoridades italianas sobre o cumprimento da pena, desde que os pedidos sejam formalizados pelos canais oficiais.

Caso a Corte de Apelação de Roma, no novo julgamento, autorize a extradição, a palavra final caberá ao governo italiano, responsável por decidir se efetivamente entrega ou não a ex-parlamentar às autoridades brasileiras.

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