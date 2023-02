A- A+

São Paulo Cortejado por Kassab, Tarcísio amplia espaço do Republicanos no governo de SP Governador tenta se equilibrar entre as duas forças políticas que permeiam sua gestão

Ao mesmo tempo em que é cortejado pelo PSD de Gilberto Kassab, Tarcísio de Freitas tem ampliado o espaço do Republicanos em sua gestão. Nesta sexta-feira, o governador de São Paulo nomeou o ex-presidente do diretório estadual da legenda, o pastor Sergio Fontellas, para ser assessor técnico da Casa Civil, chefiada por Arthur Lima, um dos integrantes do governo mais próximos de Tarcísio.

Fontellas se afastou do diretório do partido na sexta-feira, após sete anos comandando a legenda em São Paulo. Segundo pessoas ligadas a Tarcísio, o ex-vereador deve cuidar das indicações do Republicanos no segundo e terceiro escalões, além de atuar para estreitar as relações do governo com os prefeitos.

O espaço do Republicanos no secretariado de Tarcísio foi alvo de críticas internas da legenda. Integrantes da sigla ligada à Igreja Universal do Reino de Deus se queixavam da ausência de quadros em pastas de orçamentos robustos e com maior potencial de entrega. Hoje, há três representantes na gestão: Roberto de Lucena (Turismo), Helena Reis (Esporte) e Sonaira Fernandes (Políticas para Mulheres). Agora, o partido tem buscado mais espaço, movimento de vai de encontro com as pretensões de Kassab, que, como mostrou o Globo, tenta atrair Tarcísio para o PSD.

Além de ter conseguido a secretaria de Governo, Kassab emplacou aliados na vice (Felício Ramuth) e em secretarias de grande peso orçamentário, como Saúde (Eleuses Paiva), Cultura (Marilia Marton), Desenvolvimento Urbano e Habitação (Marcelo Cardinale Branco).

Aliados do governador exibem certa preocupação de que o líder do PSD tome as rédeas do Palácio dos Bandeirantes. Dizem reservadamente que Kassab virou um "superpoderoso" na nova gestão e tem tentado afastar o governador do bolsonarismo, de olho em 2026.

Em entrevista ao UOL na última terça-feira, o secretário disse que achava um "erro" chamar Tarcísio de bolsonarista. Mas o próprio governador afirmou, em entrevista ao programa Pânico, da Jovem Pan, no dia 30 de janeiro, que não tem "vergonha nenhuma de ser do bolsonarismo".

O incômodo chegou até o chefe da Casa Civil. Segundo interlocutores de Tarcísio, Kassab teve rusgas com Arthur Lima no início do governo, por supostamente convocar uma reunião sem avisá-lo.

Influente de São Paulo a Brasília

Com bom trânsito em Brasília, o ex-prefeito paulistano tem feito a ponte entre São Paulo e o governo de Luiz Inácio Lula da Silva. Em janeiro, o secretário acompanhou Tarcísio em uma das reuniões com o presidente da República e o ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha.

Kassab é também quem cuida da articulação de Tarcísio com a Assembleia Legislativa de São Paulo (Alesp), e ainda tem o papel de ajudar o governador na relação com os prefeitos. A expectativa é que a influência de Kassab sobre os municípios aumente ainda mais, já que o PSD tem feito uma ofensiva para filiar os prefeitos do PSDB, que ficarão "órfãos" depois de o partido deixar o governo do estado após quase três décadas no poder.

Numa tentativa de se equilibrar entre as duas forças políticas que permeiam o seu governo, Tarcísio nomeou quadros do Republicanos nas últimas semanas. Além de Sergio Fontellas, o governador indicou o policial federal Danilo Campetti para ser seu assessor. Campetti foi candidato a deputado estadual pelo Republicanos, mas não se elegeu e agora é suplente.

Outro quadro do partido que ganhou espaço na máquina estadual recentemente foi Guilherme Piai, que concorreu a uma vaga na Câmara dos Deputados pelo Republicanos, mas também não se elegeu e ficou como suplente. Como mostrou o Globo, Piai foi nomeado para o comando da Fundação Instituto de Terras do Estado de São Paulo (Itesp), que cuida da política agrária do estado. Aliado de Jair Bolsonaro, ele é produtor rural e anti-MST.

Interlocutores de Tarcísio dizem ainda que o governador fez um aceno ao partido na Alesp, com a indicação do deputado Jorge Wilson (Republicanos), conhecido como "Xerife do Consumidor", para ser o líder do governo na Casa. O parlamentar de terceiro mandato é próximo do deputado federal Celso Russomanno, um dos principais nomes do Republicanos.

'Não sairá'

Integrantes do Republicanos afastam a possibilidade de Tarcísio deixar a legenda.

— Confio na palavra do governador, que sempre me disse que não sairá do Republicanos — afirmou o presidente do partido e deputado federal, Marcos Pereira (SP), ao Globo.

O deputado estadual Gilmaci Santos, um dos principais aliados de Tarcísio na Alesp, disse que o governador está interessado em fazer o partido crescer no estado.

—Vai ampliar muito mais o espaço (do partido no governo). Meu sentimento é que Tarcísio em nenhum momento mostrou pretensão de sair do Republicanos. Com certeza Kassab, PL e PP estão atrás, é claro que ele será cortejado — declarou o parlamentar.

