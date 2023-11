Cotada para assumir Ministério da Justiça, Simone Tebet nega ter sido consultada

A- A+

A ministra do Planejamento e Orçamento, Simone Tebet, negou nesta terça-feira que tenha sido sondada pelo presidente Lula para assumir a pasta de Justiça e Segurança Pública. O nome dela está sendo especulado para assumir a vaga de Flávio Dino, que foi indicado na segunda-feira para o Supremo Tribunal Federal (STF).

É a segunda indicação de Lula, com a saída da ministra Rosa Weber. Se confirmado, Dino ficará 20 anos no STF. Tebet foi questionada se houve consulta do presidente e se aceitaria eventual indicação:,

"O Ministério ainda tem titular. Neste momento não é hora de falarmos sobre isso. Não fui sondada" disse, em conversa com jornalistas. "Ninguém antecipa decisão. Temos que aprovar PPA, LDO, LOA. Indicação é um ato personalíssimo do presidente. O presidente tomará a decisão mais acertada."

