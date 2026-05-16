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Eleições 2026 Cotada para vice, Simone Marquetto (PP-SP) se encontra com Flávio Bolsonaro Deputada afirmou que "a política precisa ser feita com responsabilidade, coragem e propósito" e mencionou São Miguel Arcanjo

O pré-candidato à Presidência da República e senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) se encontrou com a deputada federal Simone Marquetto (PP-SP), uma das cotadas para ser sua vice, nesta sexta-feira, 15.

O encontro ocorreu em evento de lançamento da pré-candidatura do deputado federal Guilherme Derrite (PP-SP) ao Senado, realizado em Campinas, no interior de São Paulo, e foi registrado em publicação no Instagram da deputada, feita neste sábado, 16. A foto foi curtida por Flávio Bolsonaro.

"Ontem estive ao lado de grandes lideranças que compartilham do compromisso com o nosso país, participando do lançamento da pré-candidatura do deputado Derrite. Ao lado do senador Flávio Bolsonaro, pré-candidato à Presidência da República, e do deputado Maurício Neves, seguimos fortalecendo o diálogo, a união e o trabalho por um Brasil que valorize a família, a segurança e as pessoas", escreveu Simone, na publicação.

A deputada também afirmou que "a política precisa ser feita com responsabilidade, coragem e propósito" e mencionou São Miguel Arcanjo.

Ligada ao Frei Gilson e a outras lideranças religiosas, Simone se consolidou como uma das principais representantes da Igreja Católica no Congresso. A possibilidade de ela se tornar vice de Flávio é lida como um aceno do PL aos católicos, conforme mostrou a Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado.

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