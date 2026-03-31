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Eleições 2026 Cotado para concorrer ao governo de MG, Flávio Roscoe se filia ao PL nesta terça-feira (31) Presidente da Fiemg tem sido considerado uma alternativa para o partido ter um palanque próprio no estado, divergindo do apoio ao governador Mateus Simões e ao senador Cleitinho Azevedo

Cotado para concorrer ao governo estadual, o presidente da Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais (Fiemg), Flávio Roscoe, se filiará ao PL nesta terça-feira.

A movimentação de Roscoe acontece em meio à indefinição sobre o caminho que será tomado pelo partido no estado e a divisão da direita entre as candidaturas do atual governador Mateus Simões, sucessor de Romeu Zema (Novo), e do senador Cleitinho Azevedo (Republicanos).

O evento de filiação acontecerá a partir das 16h na sede do partido em Brasília e deverá contar com a presença do presidente nacional da sigla, Valdemar Costa Neto, e dos deputados federais Nikolas Ferreira (PL-MG) e Domingos Sávio (PL-MG).

Não há previsão, no entanto, de que o partido anuncie hoje qual cargo será disputado por Roscoe, assunto que ainda tem movimentado discussões internas.

Publicamente, ele tem reafirmado o interesse em concorrer ao governo de Minas após o nome dele aparecer nas anotações do senador Flávio Bolsonaro (PL), postulante ao Planalto.

O empresário passou a ter o nome ventilado dentro do partido depois de Nikolas Ferreira, cotado por Flávio para disputar o Executivo, sinalizar que buscará a reeleição na Câmara.

Empresário do setor têxtil há mais de três décadas, Roscoe está em seu segundo mandato à frente da principal entidade de representação industrial do estado, cargo que ocupa desde 2018.

Sem trajetória eleitoral, ele ganhou projeção ao atuar como interlocutor do setor produtivo junto ao ex-governador Romeu Zema (Novo), defendendo pautas de ajuste fiscal e melhoria do ambiente de negócios.

Além da presidência da Fiemg, Roscoe também deixará a vice-presidência da Confederação Nacional da Indústria (CNI), entidade na qual também preside o Conselho de Infraestrutura.

Antes disso, ele comandou por 16 anos o Sindicato das Indústrias Têxteis de Malhas de Minas Gerais (Sindimalhas) e mantém participação em conselhos ligados a crédito, pesquisa e formação empresarial.

De forte atuação nas redes sociais, Roscoe ficou conhecido após uma declaração dada durante uma entrevista jornal “Folha de S. Paulo”, no ano passado, na qual afirmou que “idiota é quem trabalha com carteira assinada”, culpando programas como o Bolsa Família pela suposta falta de mão de obra nas indústrias.

Já a Fiemg, sob seu comando, foi amicus curiae (participou do julgamento como parte interessada) nas ações no Supremo Tribunal Federal (STF) que questionaram a suspensão do X no Brasil, em 2024.

Em nota, a entidade afirmou que a decisão afetava não só “a liberdade individual”, mas comprometia “as atividades de inúmeras empresas, que consideram o ambiente digital uma parte fundamental de suas operações”.

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