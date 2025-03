A- A+

Minas Gerais Cotado para governo de MG, Cleitinho cogita ser vice, mas descarta aliança com aliado de Zema Senador disse não ver sentido em compor chapa com o atual vice-governador, Mateus Simões (Novo)

Cotado para disputar o governo de Minas Gerais e liderando as pesquisas de intenção de voto, o senador Cleitinho (Republicanos) afirmou nesta quinta-feira que não descarta concorrer como vice-governador.

No entanto, rejeitou a possibilidade de compor chapa com o vice-governador Mateus Simões (Novo), nome apontado como possível sucessor do governador Romeu Zema (Novo).

— Tem que ver se eu vou vir como vice-governador, tem muita coisa para rolar. Mateus Simões nem sequer está sendo cogitado. Qual seria o sentido de eu, que lidero as pesquisas e sou senador, aceitar ser vice dele? — questionou Cleitinho.

Segundo a última pesquisa Quaest, Cleitinho aparece com 33% das intenções de voto, enquanto Simões tem apenas 4%.

O senador afirmou que aceitaria ser vice de alguém com maior projeção e assentiu ao ser perguntado sobre o deputado federal Nikolas Ferreira (PL).

Nikolas, por sua vez, não descarta disputar o governo, mas já manifestou interesse em concorrer ao Senado.

No entanto, sua candidatura à Casa depende da aprovação de uma Proposta de Emenda à Constituição (PEC) que reduz a idade mínima para o cargo.

Em 2026, ele terá 30 anos, enquanto a legislação atual exige 35.

A recusa de Cleitinho em se aliar a Mateus Simões responde a especulações nos bastidores políticos de uma possível aproximação partidária.

Atualmente, o Republicanos integra a base de Zema na Assembleia Legislativa e, nas eleições municipais de Belo Horizonte em 2024, firmou uma aliança com o governador.

Na ocasião, a ex-secretária Luísa Barreto foi candidata a vice na chapa do deputado estadual Mauro Tramonte (Republicanos). Esse acordo, no entanto, envolveu apenas o diretório municipal, sob liderança de Gilberto Abramo.

No âmbito estadual, a sigla é comandada por Euclydes Pettersen, que tem maior proximidade com Cleitinho.

Em 2024, o senador não apoiou Tramonte e declarou voto no deputado estadual Bruno Engler (PL), que terminou a disputa em segundo lugar.

Apesar de bem avaliado no estado, Zema tem enfrentado dificuldades para viabilizar seu vice como candidato à sucessão, pelo alto desconhecimento.

As pesquisas indicam que o governador também tem baixa transferência de votos.

