GOVERNO FEDERAL Cotado para ser ministro, Boulos viaja com Lula para velório de Mujica no Uruguai Lula deve anunciar nos próximos dias o deputado psolista na Secretaria-Geral da Presidência

Cotado para entrar no governo como ministro da Secretaria-Geral da Presidência no lugar de Márcio Macêdo, o deputado federal Guilherme Boulos (PSOL-SP) acompanha o presidente Luiz Inácio Lula da Silva e a primeira-dama Janja no velório do ex-presidente uruguaio José "Pepe" Mujica em Montevidéu nesta quinta-feira.

Macêdo também participa da comitiva, além do senador Humberto Costa (PT), do presidente do BNDES, Aloizio Mercadante, e da deputada Jandira Feghali (PCdoB).

Conforme mostrou o Globo, a troca de Macêdo na Secretaria-Geral da Presidência já é dada como certa no Planalto e Lula deve anunciar nos próximos dias o nome de Boulos no cargo.

A pasta faz interlocução com movimentos sociais e a sociedade civil. Por isso, o presidente quer um ministro que tenha canal direto com essas entidades e capacidade de mobilização, ponto forte de Boulos, que começou a carreira política como líder do Movimentos dos Trabalhadores Sem Teto (MTST).

A estratégia de intensificar a relação com os movimentos sociais está ligada a disputa eleitoral do ano que vem. Em meados de abril, Lula sondou Boulos sobre a possibilidade de ele assumir a função — para isso, ele precisará abrir mão de disputar a eleição em 2026, último ano do terceiro mandato do petista.

A ida de Boulos para a gestão petista com essa condição encontra forte resistência dentro do PSOL. Boulos foi o deputado federal mais votado de São Paulo em 2022, com apoio de 1.001.453 eleitores, e o principal puxador de votos da legenda. Com isso, sua eventual saída da disputa eleitoral no ano que vem pode prejudicar o PSOL, que lutará para superar a cláusula de barreira.

