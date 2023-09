Cotados ao STF, Dino, Messias e Dantas brincam e citam "acordo" para manter a amizade

A- A+

Principais candidatos à vaga que será aberta no Supremo Tribunal Federal (STF) com a aposentadoria da ministra Rosa Weber, os ministros Flávio Dino, da Justiça, Jorge Messias, da Advocacia-Geral da União (AGU), e Bruno Dantas, do Tribunal de Contas da União (TCU) afirmaram a repórteres terem feito "um acordo" para manter a amizade. Eles estão reunidos na posse do ministro Luís Roberto Barroso na presidência da Corte.

— Vamos manter a amizade independentemente de quem for escolhido — disse Dino, a respeito da escolha que deverá ser feita pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), sendo acompanhado por Messias e Dantas.

Ao longo de toda a cerimônia, Dino, Messias e Dantas, que se sentaram lado a lado no plenário do Supremo, conversaram em tom cordial e amistoso. Os três vêm sendo apontados como favoritos, mas Lula ainda não indicou preferência por nenhum nome.

