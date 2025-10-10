Sex, 10 de Outubro

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalsexta10/10/2025
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
STF

Cotados para indicação de Lula à vaga de Barroso no STF podem ficar em torno de 30 anos na Corte

Favoritos seguem tendência recente de indicar ministros com menos de 50 anos

Reportar Erro
Lula e BarrosoLula e Barroso - Foto: Ricardo Stuckert/PR

Os três nomes mais cotados para substituírem o ministro Luís Roberto Barroso no Supremo Tribunal Federal (STF) têm idades parecidas e poderiam ficar em torno de 30 anos na Corte. Os favoritos para receberem a indicação do presidente Luiz Inácio Lula da Silva são o advogado-geral da União, Jorge Messias, o senador Rodrigo Pacheco (PSD-MG) e o ministro do Tribunal de Contas da União (TCU) Bruno Dantas.  

Dos três, Jorge Messias é o mais novo: tem 45 anos atualmente, o que daria quase 30 anos até a idade máxima para ficar no STF, que é 75 anos. Bruno Dantas tem 47 anos e Pacheco completará 49 no próximo mês. 

A escolha de nomes mais jovens, que poderão ficar décadas na Corte, é uma tendência dos últimos dez anos, observada nas indicações dos ex-presidentes Michel Temer e Jair Bolsonaro e também de Lula. 

Desde o fim da ditadura militar, em 1985, foram feitas por presidentes 31 indicações ao STF. Até 2015, quando Edson Fachin, então com 57 anos, foi nomeado, a média de idade dos escolhidos era de 55. 

Leia também

• Cotados para indicação de Lula à vaga de Barroso no STF podem ficar em torno de 30 anos na Corte

• Planalto aposta em decisão rápida de Lula para vaga no STF e em conversa com Alcolumbre por apoio

• Saiba quem foram os presidentes que mais indicaram ministros para o STF: Lula é o 4º da lista

Nas cinco indicações seguintes, a média caiu para 49 anos. Quatro dos últimos ministros indicados tinham menos de 50 anos quando foram escolhidos: Alexandre de Moraes (48), Nunes Marques (48), André Mendonça (48) e Cristiano Zanin (47). Apenas a nomeação de Flávio Dino, o último escolhido por Lula, destoou da tendência, já que ele tinha 55 anos na época. 

Caso um dos três atuais favoritos seja de fato escolhido, a sequência de escolhidos abaixo de 50 anos seria retomada, com uma nova redução na média de idade. 

Toffoli foi o mais jovem 
A indicação de ministros jovens não é novidade, mas era mais rara no passado. Em seu segundo mandato, por exemplo, Lula indicou Dias Toffoli, o mais jovem ministro desde a redemocratização: ele tinha 41 anos quando tomou posse, podendo ficar na Corte até 2042.

Ao mesmo tempo, Lula também indicou ministros com mais de 60 anos, como Eros Graus (63) e Menezes Direito (64, que morreu dois anos depois). Da mesma forma, José Sarney indicou Celso de Mello, na época com 43, mas também Carlos Madeira, com 65 anos — o mais velho desde 1985. 

Dilma Rousseff, por sua vez, foi a que teve a maior média de idade dos seus indicados: 59 anos. Antes de Bolsonaro e Temer, Fernando Henrique Cardoso (PSDB) teve a menor média (49 anos).

Reportar Erro

Veja também

Newsletter