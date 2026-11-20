A- A+

DIA DA CONSCIÊNCIA NEGRA Cotas não garantem acesso de negros, indígenas e PCDs aos postos de poder no serviço público Desigualdades começam antes dos concursos e persistem na progressão das carreiras; na magistratura, negros representam apenas 15% dos integrantes, e avanço atual levaria mais de 150 anos para alcançar proporção semelhante à da população

A presença de pessoas negras, indígenas e com deficiência no serviço público esbarra em obstáculos que vão além da aprovação em concursos: chegar aos espaços de decisão do Estado. Para quem ingressa, há ainda o desafio de permanecer e progredir na carreira.

A promotora de Justiça da Bahia Lívia Sant’Anna Vaz, cotada pelo movimento afro para a vaga no Supremo Tribunal Federal (STF), conhece essas travas. Após duas décadas no serviço público, relata questionamentos sobre sua competência e tentativas de restringir sua atuação ao debate racial. Primeira jurista da família, aponta a falta de referências negras em posições de destaque.

— O acesso a essas carreiras esbarra em barreiras anteriores ao concurso. A preparação pode custar até R$ 71 mil, segundo o Observatório da Branquitude. A prova oral também aprofunda desigualdades, com queda maior nas notas de candidatos negros. Cotas em processos seletivos excludentes tendem a produzir resultados limitados — afirma.



Reserva na ONU

Levantamento do Instituto de Defesa da População Negra (IDPN) e do Sistema de Monitoramento “Quem Entra no Estado”, da UFRJ, mostra que apenas 196 dos 18.933 magistrados (cerca de 1%) ingressaram por cotas raciais. Entre 2023 e 2025, a presença de pretos e pardos na magistratura passou de 14,6% para 15,1%. Nesse ritmo, seriam necessários mais de 150 anos para atingir proporção semelhante à da população. A desigualdade salarial persiste: no ano passado, magistrados negros recebiam, em média, R$ 68,4 mil, 12,6% menos que os brancos.

— Não adianta reservar 30% das vagas se candidatos negros são eliminados. Uma alternativa em discussão no movimento negro é promover concursos exclusivos para pessoas negras, sobretudo em carreiras de alto escalão, como a magistratura, a Polícia Federal e a auditoria fiscal — diz Gênesis de Oliveira, coordenador da pesquisa e professor da UFRJ.

O Observatório de Pessoal do Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos aponta que, dos 580 mil servidores federais ativos, 56,3% são brancos; 33,9%, pardos; 7,3%, pretos e 0,6%, indígenas. Entre os pós-graduados, brancos são 65%; pardos, 26,6%; pretos, 5,6%; e indígenas, 0,2%.

A segunda edição do Concurso Público Nacional Unificado (CNU) reservou 35% das vagas a pessoas negras, indígenas, quilombolas e com deficiência. Do povo Manchineri, do Acre, Júnior Manchineri, de 26 anos, aguarda na lista de espera do concurso para antropólogo na Funai, mas aponta a necessidade de melhorar o sistema.

— Muitos estados já têm secretarias indígenas, mas é preciso fortalecer as cotas para ampliar a presença em diferentes áreas da administração pública.



Na diplomacia, ainda que a passos lentos, a diversidade começa a mudar o perfil da instituição. Recentemente, o Itamaraty recebeu os primeiros indígenas e a primeira pessoa quilombola na formação por vagas reservadas.

Autor do livro “Antes do Início”, Ernesto Mané deixou a física nuclear e foi aprovado no concurso para diplomata em 2014, após receber a Bolsa-Prêmio de Vocação para a Diplomacia, do Instituto Rio Branco, que lhe permitiu dedicação integral aos estudos.

— Representatividade nos espaços dá maior legitimidade às funções do Estado e, no Itamaraty, ajuda a romper estereótipos. A diversidade amplia as perspectivas da instituição sobre a realidade internacional.



Inclusão de PCDs

Para pessoas com deficiência, o desafio também não termina na aprovação ou na posse. Segundo Abrão Dib, presidente da Associação Nacional de Apoio às Pessoas com Deficiência, a inclusão exige acessibilidade física e digital e adaptações no trabalho. Uma Ação Direta de Inconstitucionalidade por Omissão foi protocolada no STF e aguarda análise.

— A proposta prevê metas de ocupação, mecanismos contra a sub-representação e transparência sobre a presença de pessoas com deficiência — explica Dib.

No STF, outro tema é a indicação da primeira mulher negra. O movimento Mulheres Negras Decidem (MND) defende que a escolha enfrentaria a exclusão histórica desse grupo dos postos de poder.

— Não se trata de cumprir uma medida compensatória, mas reparatória — conclui Stephane Ramos, do MND.

Veja também