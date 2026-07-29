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GOVERNADOR DO RIO Couto representa 'milagre da política' e pode fazer o que 'nenhum eleito seria capaz', diz Lula Declaração ocorreu durante participação na da 78ª Reunião Anual da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) afirmou na terça-feira que a atuação de Ricardo Couto à frente do governo do Rio representa um “milagre da política”. A declaração ocorreu durante participação na da 78ª Reunião Anual da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência (SBPC), considerada o maior encontro científico da América Latina, em Niterói (RJ).

"Uma coisa importante acabou de acontecer. Uma fala do nosso governador. Ele veio aqui na simplicidade de um desembargador. Nunca tinha passado pela cabeça dele ser governador. Vocês o aplaudiram pelo gesto dele de dizer que não era político. Ele não está governando porque votaram nele pela promessa de investimento na ciência. Vocês o aplaudiram porque sabem que ele pode fazer como governador provisório aquilo que nenhum eleito seria capaz. Esse é o milagre da política. É o improvável acontecer na vida da gente", disse Lula.

O petista também alfinetou adversários no pleito eleitoral, comparando-os com o Couto:

"Muitos governadores eleitos não teriam coragem de vir a uma SBPC. Muitos candidatos a presidentes e governadores também", afirmou Lula, que completou: "Quando, no século XXI, aparece alguém achando que a solução para a educação no país é a escola cívico-militar, alguma coisa está errada. É a supremacia da ignorância tentando vencer o pensamento da maioria da sociedade".

Couto, por sua vez, ressaltou a importância de investimento na ciência e se disse “testemunha” dos esforços do governo Lula na área social.

"A cada vinda de Lula ao Rio nós temos um momento de alegria, simbolizado pelo investimento no (campo) social. Chegou um momento que não podemos mais ter muros. Precisamos ter pontes para o saber. Ao investir na educação teremos reflexos na saúde e na segurança. Todos nós devemos refletir muito no momento de exercer a cidadania".

Segundo Lula, será preciso pensar onde arrumar “dinheiro extra” para pesquisa, devido ao cenário atual no qual o mundo está em uma “caminhada maluca” no campo tecnológico:

"Nós temos que tomar uma decisão. Eu sou uma pessoa muito fácil de trabalhar. Tenho consciência que se não investirmos em ciência esse nunca será um país competitivo. Não irá para lugar nenhum. Vamos deixar a briga ficar entre Estados Unidos e China ou vamos mostrar que existimos? Vocês acham que quero brigar com a China e Estados Unidos? Eu não sou louco. Quero derrotá-los estudando mais do que eles. Quero agora desafiar vocês a propor um plano (para a educação), que, se for bom, será levado para o Congresso Nacional".

Também estiveram no evento os ministros Luciana Santos (Ciência, Tecnologia e Inovação), Leonardo Barquini (Educação) e Alexandre Padilha (Saúde), além do prefeito de Niterói Rodrigo Neves (PDT).

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