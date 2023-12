A- A+

Discussão "Covardia de um tirano x brincadeiras no plenário vão acabar": Lira e Van Hattem discutem na Câmara Presidente da Casa e parlamentar do Novo bateram boca e subiram o tom durante votação sobre regulamentação do mercado de carbono

Uma discussão acalorada entre o presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), e o deputado federal Marcel Van Hattem (Novo-RS) marcou a sessão realizada na noite desta quinta-feira. Enquanto os parlamentares debatiam a regulamentação do mercado de carbono, que acabaria aprovada na Casa, os dois políticos iniciaram um duro embate.

Contrários à medida, deputados da oposição — entre eles Van Hattem — tentavam obstruir a sessão para que o tema não fosse votado. Lira, porém, permaneceu avançando com a pauta, o que irritou o grupo.

Um dos primeiros a se manifestar foi Sargento Gonçalves (PL-RN), parlamentar de primeiro mandato, que frisou ser iniciante e reclamou do procedimento: "Alguma coisa que está errada não está certa", disse. O presidente da Câmara retrucou afirmando que o político potiguar ainda "vai ter tempo de aprender".

Van Hattem, então, saiu em defesa do colega. "Uma forma completamente inadequada para quem está sentado na presidência dessa Casa, foi tratado como iniciante um parlamentar", criticou, pouco antes de subir ainda mais o tom:

— Vossa excelência acha que pode muito, mas não pode tudo, inclusive chantagear e ameaçar parlamentares aqui.

Em meio à fala do deputado do Novo, Lira tomou a palavra e pediu que ele se ativesse ao tema em discussão, acusando-o de descumprir o regimento interno. Aos gritos, já fora do microfone, Van Hattem disparou: "Covardia de um tirano nesta Casa".

Lira reagiu de imediato: “As brincadeiras no plenário vão acabar, deputado”. O presidente da Câmara, no entanto, não esclareceu o que quis dizer com a ameaça.

