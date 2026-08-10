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Eleições 2026 'Covardia moral', diz Caiado sobre possível ausência de Lula e Flávio nos debates Pré-candidato do PSD atribui ausência de Lula e Bolsonaro nos debates à dificuldade dos dois em explicar denúncias que recaem sobre eles

O pré-candidato do PSD à Presidência da República, Ronaldo Caiado, disse nesta segunda-feira (10), que a possível ausência dos candidatos Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e Flávio Bolsonaro (PL) nos debates é "uma covardia moral".

A fala foi feita durante uma coletiva de imprensa no evento Diálogos CEO One, promovido pelo VIP Battistini, ecossistema de networking corporativo.

"Isso aí é típico de uma covardia moral", disse o ex-governador, após ser questionado sobre ambos os candidatos terem alegado que não participarão de alguns debates. "Porque ao não ter como explicar as denúncias que recaem sobre os dois, só resta a eles baterem em retirada de uma forma deprimente, de forma covarde, onde deixa todos os seus apoiadores esperando e não chega", disse.

O candidato afirmou, ainda, que participará de todos os debates.

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