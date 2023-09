CPI 8 de Janeiro: Heleno se irrita com pergunta de relatora e solta palavrão em comissão

A- A+

O ex-ministro Augusto Heleno, que comandou o Gabinete de Segurança Institucional (GSI) durante o governo de Jair Bolsonaro, se irritou com perguntas da relatora, senadora Eliziane Gama (PSD-MA), durante depoimento na Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI) do 8 de janeiro.









Após a relatora questionar se ele havia mudado de ideia e reconhecia o resultado das urnas que deu vitória ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), ele se virou ao advogado que o acompanha na sessão e começou a proferir palavrões. As falas, contudo, foram captadas pelo microfone da comissão.

—Ela fala as coisas que estão na cabeça, porra é pra ficar puto. Puta que o pariu— afirmou o general.

Mesmo com uma decisão favorável do Supremo Tribunal Federal (STF) para ficar em silêncio, Heleno fez um discurso inicial, e tem respondido as perguntas da relatora da comissão, a senadora Eliziane Gama (PSD).





Ao entrar na sala do colegiado, o general foi aplaudido por parlamentares da oposição. Em sua fala inicial, o militar da reserva disse nunca ter tratado sobre política no GSI, e que não teria condições de dar explicações sobre os atos do 8 de janeiro. Na data, as sedes dos Três Poderes sofreram ataques em uma tentativa de golpe.

—Jamais me vali de reuniões ou palestras ou conversas para tratar de assuntos eleitorais ou políticos partidários com meus subordinados no GSI. Não havia clima para isso e o único ser político do GSI, era eu mesmo — disse Heleno.

