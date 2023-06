CPI 8 de Janeiro: Moraes mantém depoimento de coronel Naime, mas autoriza que ele fique em silêncio

A- A+

O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), determinou que o coronel Jorge Eduardo Naime deve comparecer à CPI do 8 de Janeiro, do Congresso, para depoimento marcado para esta segunda-feira (26). Moraes garantiu, no entanto, o direito de Naime não responder a perguntas que possam incriminá-lo.

Naime era comandante do Departamento de Operações da Polícia Militar do Distrito Federal (PM-DF) e está preso devido à suspeita de negligência em sua atuação nos atos golpistas.

Ao STF, a defesa do coronel questionou o fato de ele ter sido convocado pela CPI como testemunha, quando há a obrigação de dizer a verdade, e solicitou que a condição fosse alterada para investigado, quando é permitido o silêncio. Além disso, pediu para que ele não fosse obrigado a comparecer ao depoimento.

Moraes atendeu parcialmente o pedido. O ministro manteve a condução de testemunha, alegando que os fatos investigados pela CPI "são mais amplos do que a análise individualizada de sua conduta". Por isso, ele deve comparecer à comissão e responder perguntas relacionadas à sua função na época.

Entretanto, o ministro ressaltou que Naime tem o direito de não se autoincriminar, ou seja, de não responder perguntas que possam prejudicá-lo.

"A testemunha tem o dever de se manifestar sobre os fatos e acontecimentos relacionados ao objeto da CPMI ligados ao exercício da sua função pública que então exercia, devendo, contudo, ser assegurada a garantia de não autoincriminação, se instado a responder a perguntas cujas respostas possam resultar em prejuízo ou em sua incriminação", escreveu.

