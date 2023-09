CPI 8 de Janeiro: presidente de comissão expulsa deputado bolsonarista de sessão que ouve Heleno

A- A+

O presidente da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI) do 8 de Janeiro, deputado Arthur Maia (União-BA), expulsou o deputado Abilio Brunini (PL-MT) do colegiado após o parlamentar do PL interromper algumas vezes a fala de outra colega.

—Chega dessa palhaçada. Toda vez é essa ameaça-- reclamou Abilio depois de Maia ameaçar.

Brunini se recusou em seguir a ordem do presidente da comissão e, por isso, Maia suspendeu a sessão.

As advertências de Maia ao deputado do PL são reincidentes desde o início da CPI. Brunini tem como costume interromper as falas de parlamentares da base do governo e fazer comentários em voz alta quando é a vez desses deputados e senadores falarem.

Brunini segue na sala da CPI e disse que está "confortável" e que não irá sair.

