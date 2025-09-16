A- A+

Congresso Nacional CPI analisa requerimentos para convocação de familiares e sócios de Careca do INSS e Camisotti Acordo prévio conta com apoio de parlamentares governistas e de oposição

A CPI do INSS analisa, nesta terça-feira, a convocação de seis pessoas ligadas ao empresário Antônio Carlos Camilo Antunes, mais conhecido como o "Careca do INSS", e ao empresário Maurício Camisotti, apontados figuras centrais para as fraudes no instituto.



Nesta segunda, Careca cancelou a sua participação no colegiado, o que fez com que a CPI reagisse e aprovasse a convocação do filho, da esposa, além de sócios dele. O acordo para aprovação dos requerimentos conta a anuência de lideranças do governo e da oposição.

Careca foi preso na última sexta-feira em um desdobramento da Operação Sem Desconto, que investiga fraudes na cobrança irregular de aposentados e pensionistas. O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) André Mendonça, que determinou a prisão dele, decidiu que a presença de Antunes na CPI era opcional e não obrigatória.

Segundo o presidente do colegiado, o senador Carlos Viana (Podemos-MG), a defesa de Careca havia confirmado que ele tinha interesse em comparecer ao colegiado, mas cancelou na manhã dessa segunda.

Quem pode ser convocado:

Tânia Carvalho dos Santos - esposa de Careca

Romeu Carvalho Antunes- filho de Careca

Rubens Oliveira Costa - sócio de Careca

Milton Salvador Júnior - sócio de Careca

Cecília Montalvão - esposa de Camisotti

Nelson Willians - advogado que foi alvo da PF

Careca e Camisotti foram presos na última sexta em ação determinada pelo STF em desdobramento da Operação Sem Desconto, que apura um esquema bilionário de descontos indevidos em aposentadorias e pensões. Segundo o Globo apurou, investigadores identificaram risco de fuga e indícios de ocultação patrimonial.

Por identificar o risco de fuga de Careca e Camisotti, a CPI já havia aprovado, no início do mês, um requerimento endereçado ao Supremo no qual pedia a prisão preventiva e a quebra de sigilo deles e de outros suspeitos citados em investigações da Polícia Federal. O presidente da CPI, o senador Carlos Viana (Podemos-MG), precisou pedir à Polícia Legislativa a intimação dos dois presos desta sexta-feira, diante da dificuldade de encontrá-los.

Careca do INSS é apontado como operador central, responsável por intermediar as relações entre associações fraudulentas e servidores públicos. Relatórios da PF indicam que Antunes movimentou R$ 53 milhões em valores oriundos de entidades sindicais e empresas relacionadas, muito acima da renda mensal de R$ 24 mil que declarava oficialmente.

Após ser preso, Careca foi levado para a Superintendência da PF em Brasília. De acordo com a investigação, ele teria movimentado R$ 9,3 milhões em repasses destinados a pessoas ligadas a servidores do INSS, entre 2023 e 2024.

Veja também